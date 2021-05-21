Мясников рассказал о вреде считающихся полезными продуктов

Москва, 21 мая. Некоторые продукты, считающиеся полезными, в действительности могут нести вред для организма, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Считается, что гематоген полезен для организма. Однако на самом деле в его составе нет ничего, кроме сахара и жира. Это просто «вкусная конфета», которая носит гордое название гематоген, заявил Александр Мясников. Апельсиновый сок тоже не так полезен, как может показаться. Ведь в нем содержится много сахара. В натуральных соках, в которых нет мякоти, отсутствует клетчатка.

Не стоит путать творог и творожные десерты, посоветовал Мясников. В последних содержится много сахара и молочного жира. К тому же не очень полезна и манная каша. В ней имеется много крахмала. Лучше есть гречневую или овсяную кашу, посоветовал Мясников. К тому же следует употреблять большей овощей и фруктов.