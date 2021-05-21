В России может появиться федеральный совет по экспертизе детских игрушек

Общественный совет при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка рассматривает идею создать в России федеральный центр экспертизы детских игрушек. Как стало известно ФАН, такое предложение подготовили участники рабочей группы совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей.

«Мы предлагаем создать федеральный экспертный совет, который будет заниматься психолого-педагогической экспертизой игрушек — не качества пластмассы, наличия режущих краев или красящих веществ, а именно их влиянием на психику и развитие ребенка», — рассказала в интервью ФАН руководитель рабочей группы, президент фонда общественного развития «Мир без границ» Наталья Беккер.

По словам эксперта, предполагается, что профессиональные педагоги и психологи в составе совета также будут определять, соответствует ли игрушка заявленному возрасту. Специалисты будут отбирать те игрушки, которые могут быть допущены для использования в образовательных учреждениях — прежде всего, в дошкольных.

«До пяти лет у ребенка формируются определенные установки. Бесконтрольное использование любых игрушек может по-разному отразиться на его психике. Все это очень важно, а родители просто могут не знать и не понимать этих нюансов», — пояснила Беккер.

Общественники предлагают закрепить на законодательном уровне обязательную комплексную экспертизу игр и игрушек на всех этапах — от разработки идеи и создания опытного образца до появления на полках и использования детьми. Эти инициативы стали результатом масштабной работы по изучению экспертами ассортимента игрушек в магазинах и дошкольных учреждениях и их потенциального влияния на развитие и психическое здоровье детей.

В рамках рабочей группы ее участники, в частности, познакомились с данными исследования лицея города Урюпинска. Его авторы изучили ассортимент игрушек для девочек и пришли к выводу, что лишь 27% из них положительно влияют на материнство в будущем.

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«Современные сказочные персонажи несут далеко не позитивный потенциал. Подобные творения не способствуют развитию ребенка, а, наоборот, ведут к разрушению его личности», — рассказала в видеодокладе по итогам исследования один из его авторов, педагог МАОУ «Лицей» города Урюпинска Ирина Кузюба.

Еще одна группа экспертов проанализировала понятие «антиигрушки» и ее распространенность в детских садах. Доклад подготовила сотрудник московской школы № 1583 Ирина Якунина. Воспитатели отмечают рост популярности вредных для детей игрушек каждый раз, когда в начале работы детсадовской группы маленьким воспитанникам на период адаптации разрешается приносить свои любимые игрушки из дома.

Под антиигрушкой авторы исследования понимают «специфическое средство информации, пропагандирующее антиценности, которое может нанести вред нормальному физическому, психическому и нравственно-духовному развитию ребенка». При этом антиигрушки, по мнению специалистов, зачастую могут быть качественно сделаны и выглядеть безупречно.

В качестве примеров педагоги и психологи приводят кукол Барби, одетых в мини-юбки и рваные чулки в сеточку, с нарощенными ресницами и ярким макияжем; а также кукол со съемными частями ног или головой. У активистов есть вопросы и к слишком реалистичным пупсам с подробно оформленными первичными половыми признаками и возможностью удовлетворения физиологических потребностей.

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Небезопасны, по мнению инициаторов обязательной экспертизы игрушек, и игрушечные монстры, которые «способствуют накоплению агрессивных фантазий ребенка, часто реализуемых в жизни по отношению к более слабым — животным и маленьким детям». Изучать анатомию педагоги предлагают исключительно в подходящем для этого возрасте — на школьных уроках под руководством педагога, а не с использованием игрушек-«расчлененок».

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Инициативе создания федерального экспертного совета по экспертизу игрушек еще предстоит детальное обсуждение с участием всех членов общественного совета при детском омбудсмене. По его итогам будут подготовлены и направлены комплексные предложения в аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка.