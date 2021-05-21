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21 мая 15:14
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новостей
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
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Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
14:48
Общество
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ФАН собрал самые яркие фразы из выступления Илона Маска на марафоне «Новое знание»

Общество
ФАН собрал самые яркие фразы из выступления Илона Маска на марафоне «Новое знание»
ТАСС  /  Hannibal Hanschke

Москва, 21 мая. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск по видеосвязи присоединился к российскому марафону «Новое знание» и сделал ряд громких заявлений о будущем. Все они представлены в материале.

Согласно одному из тезисов Маска, в будущем все транспортные средства, за исключением ракет, станут электрическими. Последними на новый способ работы перейдут самолеты, поскольку создание для них подходящих батарей займет время.

Американский бизнесмен также выразил уверенность, что все машины будут оснащены автопилотом, а живых переводчиков заменит искусственный интеллект.

«Важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы расширять границы сознания, чтобы свеча сознания не погасла», — сказал предприниматель.

К слову, глава МИД РФ Сергей Лавров с ним не согласился и напомнил, что когда-то сам работал переводчиком. По его словам, машина никогда не сможет заменить творческие профессии.

В очередной раз Маск подчеркнул необходимость освоения космоса. По его словам, человечеству нужно создавать базу на Луне и город на Марсе.

«Земля — колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели», — заявил глава SpaceX.

Продолжая тему космоса, Маск не исключил существование жизни за пределами Земли и пошутил, что и сам является инопланетянином.

«А разве это не очевидно? Я шучу иногда. Мне говорят: «А вы инопланетянин?». Ну конечно, инопланетянин. Само собой разумеется. Видите, я же работаю с технологиями», — пояснил он.

Миллиардер также предположил, что для полетов за пределы Солнечной системы нужно использовать антиматерию, и признался, что поинтересовался бы у Юрия Гагарина, почему тот решился на миссию на «Востоке».

Марафон «Новое знание» стартовал в Москве 20 мая и продлится три дня. Он освещает актуальные и наиболее интересные данные о технологических достижениях в России и мире и о людях, создающих будущее. Маск решил принять участие в нем после приглашения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Илон Маск tesla новое знание
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Все новости / Общество / ФАН собрал самые яркие фразы из выступления Илона Маска на марафоне «Новое знание»
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