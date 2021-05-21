ФАН собрал самые яркие фразы из выступления Илона Маска на марафоне «Новое знание»

Москва, 21 мая. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск по видеосвязи присоединился к российскому марафону «Новое знание» и сделал ряд громких заявлений о будущем. Все они представлены в материале.

Согласно одному из тезисов Маска, в будущем все транспортные средства, за исключением ракет, станут электрическими. Последними на новый способ работы перейдут самолеты, поскольку создание для них подходящих батарей займет время.

Американский бизнесмен также выразил уверенность, что все машины будут оснащены автопилотом, а живых переводчиков заменит искусственный интеллект.

«Важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы расширять границы сознания, чтобы свеча сознания не погасла», — сказал предприниматель.

К слову, глава МИД РФ Сергей Лавров с ним не согласился и напомнил, что когда-то сам работал переводчиком. По его словам, машина никогда не сможет заменить творческие профессии.

В очередной раз Маск подчеркнул необходимость освоения космоса. По его словам, человечеству нужно создавать базу на Луне и город на Марсе.

«Земля — колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели», — заявил глава SpaceX.

Продолжая тему космоса, Маск не исключил существование жизни за пределами Земли и пошутил, что и сам является инопланетянином.

«А разве это не очевидно? Я шучу иногда. Мне говорят: «А вы инопланетянин?». Ну конечно, инопланетянин. Само собой разумеется. Видите, я же работаю с технологиями», — пояснил он.

Миллиардер также предположил, что для полетов за пределы Солнечной системы нужно использовать антиматерию, и признался, что поинтересовался бы у Юрия Гагарина, почему тот решился на миссию на «Востоке».

Марафон «Новое знание» стартовал в Москве 20 мая и продлится три дня. Он освещает актуальные и наиболее интересные данные о технологических достижениях в России и мире и о людях, создающих будущее. Маск решил принять участие в нем после приглашения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.