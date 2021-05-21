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Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
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Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
14:48
Общество
Озеро лотосов в Волгограде признали одним из самых живописных в России
14:43
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МОК подтвердил безопасность Олимпиады в Токио

  /   Обновлено: 21 мая 2021 14:09
Спорт
МОК подтвердил безопасность Олимпиады в Токио
olympic.ca  /  Олимпийский комитет Канады

Лозанна, 21 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) уверен, что летняя Олимпиада в Токио будет безопасна как для жителей Японии, так и для гостей страны.

«Сейчас ясно, как никогда, что эти игры будут безопасны для каждого участника и в особенности для японского народа», — заявил вице-президент МОК Джон Коутс во время онлайн-пресс-конференции.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако в итоге их перенесли из-за пандемии коронавируса. Японские власти допускали, что для соблюдения мер безопасности в этом году одно из главных спортивных событий проведут без зрителей. Окончательное решение о допуске болельщиков на Олимпиаду японские власти обещали принять в июне.

мок токио олимпиада
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