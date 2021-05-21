МОК подтвердил безопасность Олимпиады в Токио

Лозанна, 21 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) уверен, что летняя Олимпиада в Токио будет безопасна как для жителей Японии, так и для гостей страны.

«Сейчас ясно, как никогда, что эти игры будут безопасны для каждого участника и в особенности для японского народа», — заявил вице-президент МОК Джон Коутс во время онлайн-пресс-конференции.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако в итоге их перенесли из-за пандемии коронавируса. Японские власти допускали, что для соблюдения мер безопасности в этом году одно из главных спортивных событий проведут без зрителей. Окончательное решение о допуске болельщиков на Олимпиаду японские власти обещали принять в июне.