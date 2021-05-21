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21 мая 15:13
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новостей
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
14:48
Общество
Озеро лотосов в Волгограде признали одним из самых живописных в России
14:43
Общество
Перечислены пять признаков, что человеку звонит мошенник
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Новый «Форсаж» заработал 200 млн рублей за два дня проката в России

Общество
Новый «Форсаж» заработал 200 млн рублей за два дня проката в России
Кадр из фильма «Форсаж 9»

Москва, 21 мая. Новый фильм «Форсаж» получил за первые два дня проката в России почти 200 миллионов рублей. Картина стартовала в России 19 мая.

Фильм собрал 103 миллиона рублей в первый день и 96,5 миллиона рублей во второй. Таким образом общая сумма сборов за два дня проката на российском рынке достигла почти 200 миллионов рублей.

Как отметили эксперты, для блокбастера посещаемость и сборы в первые дни не такие высокие. За выходные, скорее всего, девятая часть франшизы может собрать 500 миллионов рублей.

При этом в Корее картина побила рекорд по популярности в первый день. Журналисты указали, что сборы в премьеру составили 3,4 миллиона долларов, что стало лучшим показателем для корейского рынка.

кино форсаж сборы
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Все новости / Общество / Новый «Форсаж» заработал 200 млн рублей за два дня проката в России
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