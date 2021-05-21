Новый «Форсаж» заработал 200 млн рублей за два дня проката в России

Москва, 21 мая. Новый фильм «Форсаж» получил за первые два дня проката в России почти 200 миллионов рублей. Картина стартовала в России 19 мая.

Фильм собрал 103 миллиона рублей в первый день и 96,5 миллиона рублей во второй. Таким образом общая сумма сборов за два дня проката на российском рынке достигла почти 200 миллионов рублей.

Как отметили эксперты, для блокбастера посещаемость и сборы в первые дни не такие высокие. За выходные, скорее всего, девятая часть франшизы может собрать 500 миллионов рублей.

При этом в Корее картина побила рекорд по популярности в первый день. Журналисты указали, что сборы в премьеру составили 3,4 миллиона долларов, что стало лучшим показателем для корейского рынка.