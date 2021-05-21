Жительница Кемерова создала волонтерский отряд в память о погибшем муже

Жительница Кемерова Алена Турчанинова создала волонтерский отряд в память о погибшем муже Глебе. Активисты помогают местным хосписам и больницам.

Алена рассказывает, что с будущим мужем они познакомились в Кемерове в 2015 году, спустя несколько дней молодой человек предложил девушке руку и сердце.

В тот момент Глеб уже находился в стойкой ремиссииЖительница Кемерова Алена Турчанинова создала волонтерский отряд в память о погибшем муже Глебе. Активисты помогают местным хосписам и больницам. после перенесенного онкологического заболевания и сразу рассказал невесте про опухоль в челюсти, которую у него обнаружили еще в 14 лет. В 2013 году молодому человеку успешно провели лучевую терапию, рак отступил.

Через три года, когда семейная пара ждала первенца, у Глеба случился рецидив в легких — четвертая стадия.

«В течение четырех лет муж перенес более 100 процедур химиотерапии. Он ни разу не брал больничный, никогда не жаловался. Помогал мне с домашними делами, заботился о дочке Еве. У него был принцип — полностью материально обеспечивать семью», — рассказала ФАН Алена.

/ Алена Турчанинова

«Мы с родителями Глеба успели приехать в больницу. Поговорили с ним. Потом нас попросили покинуть отделение. А спустя несколько минут нам сообщили, что Глеба больше нет», — вспоминает Алена.

В конце 2020 года Глеб оказался в больнице. Утром 29 декабря девушка подготовила все необходимые вещи и собиралась ехать за мужем, которого готовили к выписке. Неожиданно позвонила доктор и сказала, что Глеб в крайне тяжелом состоянии и времени, чтобы проститься, остается совсем немного.

После смерти мужа Алена создала волонтерский отряд имени Глеба Турчанинова.

«Благотворительной деятельностью мы занимались и раньше вместе с мужем: помогали детским домам, приютам для домашних животных, собирали и отвозили одежду малообеспеченным семьям, хосписам, организовывали материальную поддержку людям, которые в силу обстоятельств оказались в чрезвычайном положении, например, в результате пожара или кражи», — рассказывает Алена.

На сегодняшний день отряд наладил взаимодействие с несколькими кемеровскими хосписами. Волонтеры выезжают в медицинские и социальные учреждения для оказания паллиативной помощи неизлечимо больным — беседуют с пациентами, включают им музыку, приходят на дом. Для детей с ДЦП придумывают игры на развитие мелкой моторики, чтобы они хоть немного шевелили пальчиками.

«Конечно, идут [в отряд] в основном студенты-медики, которым это засчитывается как практика. Добровольцы пока соглашаются неохотно. Тема действительно очень тяжелая, не каждый выдерживает», — говорит девушка.

/ Алена Турчанинова

«Тут, скорее, все идет из семьи. То поколение 90-х, которое сейчас выросло, на них, конечно, есть определенный отпечаток времени: родители пропадали на работах, кто-то страшно пил. Дети были предоставлены сами себе, росли на улице. К счастью, в моей семье и в семье Глеба была другая ситуация. В нас с детства закладывали любовь, доброту, заботу об окружающих», — рассказывает Алена.

При этом Алена абсолютно не согласна, что дело здесь в нежелании помогать.

Люди охотно помогают отряду, говорит девушка. Местные жители привозят вещи, одежду, средства гигиены для больниц и хосписов. Существует лишь дефицит физической помощи — не каждый может найти время и, например, поехать к незнакомой бабушке на окраину города, чтобы помочь ей на огороде.

«В основном нам рассказывают о своих семьях. У некоторых уже и родных не осталось, к ним вообще никто не приходит, они скучают. Помню, человек рассказывал о своем ребенке. Очень хотел увидеться, но понимал, что связи с ним уже нет. Многим в последние дни жизни не хватает тепла, общения с близкими», — уверена Алена.

А вот к пациентам, которые находятся под очень сильными обезболивающими, волонтеров отряда не пускают. И это сильно расстраивает, отмечают активисты.

Сейчас Алена Турчанинова планирует зарегистрировать волонтерский отряд как НКО, чтобы в дальнейшем можно было законно собирать средства на лечение и оборудование для маломобильных людей. Также девушка надеется и на некоторую помощь со стороны местных властей.

«Я неоднократно обращалась к губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву с просьбой о личной встрече, также обращалась к его супруге, Анне Евгеньевне, председателю совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. У меня есть готовый проект по модернизации паллиативной помощи в Кузбассе, хотелось бы эту инициативу лично представить губернатору, так как думаю, что только с его распоряжения этот вопрос может сдвинуться с места», — говорит Алена.

/ Алена Турчанинова

Сегодня отряд имени Глеба Турчанинова сотрудничает с руководителями хосписов и больниц, а также с главным областным специалистом по паллиативной медицинской помощи Кириллом Сибиль.

Главная цель сотрудничества с властью, по словам Алены, — это повышение информированности населения, поскольку каждый человек, имеющий статус паллиативного больного, имеет право на получение квалифицированной и своевременной помощи.