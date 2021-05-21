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21 мая 16:47
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новостей
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
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Жительница Кемерова создала волонтерский отряд в память о погибшем муже

  /   Обновлено: 21 мая 2021 16:35
Общество
Жительница Кемерова создала волонтерский отряд в память о погибшем муже
 /  Алена Турчанинова

Жительница Кемерова Алена Турчанинова создала волонтерский отряд в память о погибшем муже Глебе. Активисты помогают местным хосписам и больницам.

Алена рассказывает, что с будущим мужем они познакомились в Кемерове в 2015 году, спустя несколько дней молодой человек предложил девушке руку и сердце.

В тот момент Глеб уже находился в стойкой ремиссииЖительница Кемерова Алена Турчанинова создала волонтерский отряд в память о погибшем муже Глебе. Активисты помогают местным хосписам и больницам. после перенесенного онкологического заболевания и сразу рассказал невесте про опухоль в челюсти, которую у него обнаружили еще в 14 лет. В 2013 году молодому человеку успешно провели лучевую терапию, рак отступил.

Через три года, когда семейная пара ждала первенца, у Глеба случился рецидив в легких — четвертая стадия.

«В течение четырех лет муж перенес более 100 процедур химиотерапии. Он ни разу не брал больничный, никогда не жаловался. Помогал мне с домашними делами, заботился о дочке Еве. У него был принцип — полностью материально обеспечивать семью», — рассказала ФАН Алена.

В нас закладывали доброту: девушка создала волонтерский отряд в память о погибшем муже
 / Алена Турчанинова
В конце 2020 года Глеб оказался в больнице. Утром 29 декабря девушка подготовила все необходимые вещи и собиралась ехать за мужем, которого готовили к выписке. Неожиданно позвонила доктор и сказала, что Глеб в крайне тяжелом состоянии и времени, чтобы проститься, остается совсем немного.

«Мы с родителями Глеба успели приехать в больницу. Поговорили с ним. Потом нас попросили покинуть отделение. А спустя несколько минут нам сообщили, что Глеба больше нет», — вспоминает Алена.

После смерти мужа Алена создала волонтерский отряд имени Глеба Турчанинова.

«Благотворительной деятельностью мы занимались и раньше вместе с мужем: помогали детским домам, приютам для домашних животных, собирали и отвозили одежду малообеспеченным семьям, хосписам, организовывали материальную поддержку людям, которые в силу обстоятельств оказались в чрезвычайном положении, например, в результате пожара или кражи», — рассказывает Алена.

На сегодняшний день отряд наладил взаимодействие с несколькими кемеровскими хосписами. Волонтеры выезжают в медицинские и социальные учреждения для оказания паллиативной помощи неизлечимо больным — беседуют с пациентами, включают им музыку, приходят на дом. Для детей с ДЦП придумывают игры на развитие мелкой моторики, чтобы они хоть немного шевелили пальчиками.

«Конечно, идут [в отряд] в основном студенты-медики, которым это засчитывается как практика. Добровольцы пока соглашаются неохотно. Тема действительно очень тяжелая, не каждый выдерживает», — говорит девушка.

В нас закладывали доброту: девушка создала волонтерский отряд в память о погибшем муже
 / Алена Турчанинова
При этом Алена абсолютно не согласна, что дело здесь в нежелании помогать.

«Тут, скорее, все идет из семьи. То поколение 90-х, которое сейчас выросло, на них, конечно, есть определенный отпечаток времени: родители пропадали на работах, кто-то страшно пил. Дети были предоставлены сами себе, росли на улице. К счастью, в моей семье и в семье Глеба была другая ситуация. В нас с детства закладывали любовь, доброту, заботу об окружающих», — рассказывает Алена.

Люди охотно помогают отряду, говорит девушка. Местные жители привозят вещи, одежду, средства гигиены для больниц и хосписов. Существует лишь дефицит физической помощи — не каждый может найти время и, например, поехать к незнакомой бабушке на окраину города, чтобы помочь ей на огороде. 

«В основном нам рассказывают о своих семьях. У некоторых уже и родных не осталось, к ним вообще никто не приходит, они скучают. Помню, человек рассказывал о своем ребенке. Очень хотел увидеться, но понимал, что связи с ним уже нет. Многим в последние дни жизни не хватает тепла, общения с близкими», — уверена Алена.

А вот к пациентам, которые находятся под очень сильными обезболивающими, волонтеров отряда не пускают. И это сильно расстраивает, отмечают активисты.

Сейчас Алена Турчанинова планирует зарегистрировать волонтерский отряд как НКО, чтобы в дальнейшем можно было законно собирать средства на лечение и оборудование для маломобильных людей. Также девушка надеется и на некоторую помощь со стороны местных властей.

«Я неоднократно обращалась к губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву с просьбой о личной встрече, также обращалась к его супруге, Анне Евгеньевне, председателю совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. У меня есть готовый проект по модернизации паллиативной помощи в Кузбассе, хотелось бы эту инициативу лично представить губернатору, так как думаю, что только с его распоряжения этот вопрос может сдвинуться с места», — говорит Алена.

В нас закладывали доброту: девушка создала волонтерский отряд в память о погибшем муже
 / Алена Турчанинова
Сегодня отряд имени Глеба Турчанинова сотрудничает с руководителями хосписов и больниц, а также с главным областным специалистом по паллиативной медицинской помощи Кириллом Сибиль.

Главная цель сотрудничества с властью, по словам Алены, — это повышение информированности населения, поскольку каждый человек, имеющий статус паллиативного больного, имеет право на получение квалифицированной и своевременной помощи.

онкология медицина волонтеры хоспис хорошие новости россии просто герой
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Все новости / Общество / Жительница Кемерова создала волонтерский отряд в память о погибшем муже
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