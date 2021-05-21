Без конспирации: США сменили вектор борьбы за правду возникновения COVID-19

Республиканцы в конгрессе ведут «всесторонние» расследования происхождения пандемии COVID-19, включая возможность «случайной» утечки из лаборатории в Ухане. Подробнее — в материале ФАН.
Расследование республиканцев
Главный республиканец в комитете палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс на этой неделе попросила госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить документы для расследования происхождения COVID-19.
«Как лидеры комитета конгресса, обладающего юрисдикцией в области общественного здравоохранения, мы решительно поддерживаем всестороннее расследование происхождения пандемии COVID-19, включая возможность случайной утечки в лаборатории», — написала Макморрис, к которой присоединились и другие конгрессмены.
Республиканцы попросили Блинкена обнародовать «несекретные документы и рассекретить другие документы для публичного обнародования, в зависимости от обстоятельств, связанных с утверждением в информационном бюллетене департамента от 15 января 2021 года о том, что Уханьский институт вирусологии (WIV) в Ухане, Китай, сотрудничал с китайскими военными в проведении секретных исследований, включая эксперименты на лабораторных животных».
В информационном бюллетене, опубликованном при администрации Дональда Трампа, утверждалось, что WIV сотрудничал в «секретных проектах» с военными Китая. Утверждалось, что «несмотря на то, что WIV представлял себя как гражданское учреждение, Соединенные Штаты определили, что WIV сотрудничал в публикациях и секретных проектах с вооруженными силами Китая», по крайней мере, с 2017 года.
Республиканцы отметили, что WIV «был в центре внимания» правительства США и Всемирной организации здравоохранения при изучении происхождения COVID-19.
«Публикация этих документов из департамента может помочь опровергнуть противоречивые заявления, которые были сделаны относительно возможности утечки лабораторных данных из WIV», — написали они.
Республиканцы ссылались на комментарии директора Центра новых инфекционных заболеваний при WIV доктора Ши Чжэнли, который заявил во время семинара в Университете Рутгерса в марте, что «вся наша исследовательская работа открыта, прозрачна».
Призывы к дополнительной информации прозвучали после того, как Белый дом в прошлом месяце заявил, что Китай «не был прозрачным» в обнародовании своих выводов о происхождении COVID-19 в рамках доклада, который он написал в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В докладе отвергались утверждения о том, что COVID-19 «сбежал» из лаборатории в Ухане. Вместо этого называлась теория передачи инфекции от животных к людям.
Белый дом заявил, что в докладе ВОЗ по Китаю отсутствует важная информация и представлена лишь «частичная, неполная картина» происхождения вируса.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в прошлом месяце призвала Китай и ВОЗ предоставить международным экспертам «беспрепятственный доступ» к данным и разрешить им задавать вопросы людям на местах, где произошла вспышка вируса. Псаки заявила, что американские медицинские эксперты все еще рассматривают доклад, но Белый дом считает, что он «не соответствует моменту».
В докладе содержался призыв к дальнейшему расследованию во всех областях, кроме гипотезы утечки в лаборатории.
Возвращение в прошлое
В 2014 год тогда еще действующий президент США Барак Обама наложил мораторий на работу с опасными вирусами в США. Этот запрет продлился до 2017 года.
Если смотреть публикации того времени, то основной причиной называются «утечки вирусов» из лабораторий. Когда, например, коробку с образцами оспы обнаружили в одном из неприспособленных для этого исследовательских центров в Вашингтоне. В том же году по ошибке в одну из лабораторий США были направлены смертельные штаммы вирусов гриппа вместо нелетальных.
«Антивирусный мораторий» в США был снят в 2017 году, поскольку работы с вирусами по методу химеризации и выявление потенциальной опасности — это уж очень прибыльное дело.
Несмотря на мораторий, работа в Уханьском институте активно продолжалась все эти годы. В программе с американской стороны, помимо института Фаучи, принимала участие неправительственная организация EcoHealth Alliance с ее бессменным главой Питером Дасзаком. Он многие годы занимался вирусами летучих мышей, в частности коронавирусными культурами.
Когда в апреле 2019 года Национальный институт здравоохранения США потребовал прекратить финансирование уханьской лаборатории, а также устроить там всестороннее расследование, сопротивлялись такому вторжению со стороны Штатов не только китайские власти, но и Дасзак.
Как указывает в своем расследовании американский журналист Николсон Бейкер, Дасзак мгновенно инициировал публикацию научной статьи-манифеста в журнале The Lancet за подписью 27 ученых, в которой версия об искусственном происхождении нынешнего коронавируса называлась теорией заговора. Он приложил массу иных «кулуарных» усилий, чтобы версия с уханьским институтом серьезными государственными и международными медицинскими структурами попросту не рассматривалась.
Еще один любопытный момент. Несколько дней назад государственный секретарь Майк Помпео заявил, что текущие данные по-прежнему свидетельствуют о том, что коронавирус был создан в лаборатории в Ухане. Он предупредил, что риск биологического оружия и биотеррора, возникающих в этом регионе, «очень реален».
«Риск того, что что-то подобное произойдет снова в той же лаборатории или другой китайской лаборатории, очень реален», — сказал Помпео.
Борьба за власть
Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что предположение, что принесший человечеству столько бед коронавирус не является чисто природным патогеном, а создан при непосредственном участии человека, высказывались и ранее. Странные факты о болезни американских военных спортсменов за год до пандемии, присутствии коронавируса в Италии уже в 2019 году, а также как раз связи лабораторий США с Уханем вызывают много вопросов. ВОЗ неоднократно критиковали за недостаточное исследование вопроса происхождения источника мировой пандемии. Организация действительно не может ответить на ряд вопросов, которые могут стать принципиальными.
«Поэтому инициатива Республиканской партии, безусловно, полезна, потому что расследование всех обстоятельств способно пролить свет на странные и замалчиваемые факты о начале пандемии. Безусловно, в первую очередь целью выступления сенаторов сейчас является новая демократическая администрация. Но демарш республиканцев имеет значение не только во внутриполитической борьбе, но и в геополитических раскладах. Идея объявить Китай виновником всех потерь мировой экономики родилась еще при Трампе. Однако она должна представляться заманчивой и для администрации Байдена», — пояснил Сергей Простаков.
По его словам, выступление республиканцев несколько меняет вектор этой борьбы. Теперь уже и «глубинное государство», и связанные с ним фармкорпорации могут быть названы частично виновными в жертвах и потерях.
«Разумеется, республиканцев интересует борьба за власть внутри США. Однако ее ход затронет и мир в целом, так как уже сейчас понятно, что коронавирус стал и средством обогащения для глобальных корпораций, и причиной политических изменений, например, в тех же Соединенных Штатах», — заключил Сергей Простаков.