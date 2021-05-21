Без конспирации: США сменили вектор борьбы за правду возникновения COVID-19

Республиканцы в конгрессе ведут «всесторонние» расследования происхождения пандемии COVID-19, включая возможность «случайной» утечки из лаборатории в Ухане. Подробнее — в материале ФАН.

Расследование республиканцев

Главный республиканец в комитете палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс на этой неделе попросила госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить документы для расследования происхождения COVID-19.

«Как лидеры комитета конгресса, обладающего юрисдикцией в области общественного здравоохранения, мы решительно поддерживаем всестороннее расследование происхождения пандемии COVID-19, включая возможность случайной утечки в лаборатории», — написала Макморрис, к которой присоединились и другие конгрессмены.

Республиканцы попросили Блинкена обнародовать «несекретные документы и рассекретить другие документы для публичного обнародования, в зависимости от обстоятельств, связанных с утверждением в информационном бюллетене департамента от 15 января 2021 года о том, что Уханьский институт вирусологии (WIV) в Ухане, Китай, сотрудничал с китайскими военными в проведении секретных исследований, включая эксперименты на лабораторных животных».

В информационном бюллетене, опубликованном при администрации Дональда Трампа, утверждалось, что WIV сотрудничал в «секретных проектах» с военными Китая. Утверждалось, что «несмотря на то, что WIV представлял себя как гражданское учреждение, Соединенные Штаты определили, что WIV сотрудничал в публикациях и секретных проектах с вооруженными силами Китая», по крайней мере, с 2017 года.

Федеральное агентство новостей /

Республиканцы отметили, что WIV «был в центре внимания» правительства США и Всемирной организации здравоохранения при изучении происхождения COVID-19.

«Публикация этих документов из департамента может помочь опровергнуть противоречивые заявления, которые были сделаны относительно возможности утечки лабораторных данных из WIV», — написали они.

Республиканцы ссылались на комментарии директора Центра новых инфекционных заболеваний при WIV доктора Ши Чжэнли, который заявил во время семинара в Университете Рутгерса в марте, что «вся наша исследовательская работа открыта, прозрачна».

Призывы к дополнительной информации прозвучали после того, как Белый дом в прошлом месяце заявил, что Китай «не был прозрачным» в обнародовании своих выводов о происхождении COVID-19 в рамках доклада, который он написал в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В докладе отвергались утверждения о том, что COVID-19 «сбежал» из лаборатории в Ухане. Вместо этого называлась теория передачи инфекции от животных к людям.

Белый дом заявил, что в докладе ВОЗ по Китаю отсутствует важная информация и представлена лишь «частичная, неполная картина» происхождения вируса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в прошлом месяце призвала Китай и ВОЗ предоставить международным экспертам «беспрепятственный доступ» к данным и разрешить им задавать вопросы людям на местах, где произошла вспышка вируса. Псаки заявила, что американские медицинские эксперты все еще рассматривают доклад, но Белый дом считает, что он «не соответствует моменту».

В докладе содержался призыв к дальнейшему расследованию во всех областях, кроме гипотезы утечки в лаборатории.

Возвращение в прошлое

В 2014 год тогда еще действующий президент США Барак Обама наложил мораторий на работу с опасными вирусами в США. Этот запрет продлился до 2017 года.

Если смотреть публикации того времени, то основной причиной называются «утечки вирусов» из лабораторий. Когда, например, коробку с образцами оспы обнаружили в одном из неприспособленных для этого исследовательских центров в Вашингтоне. В том же году по ошибке в одну из лабораторий США были направлены смертельные штаммы вирусов гриппа вместо нелетальных.

«Антивирусный мораторий» в США был снят в 2017 году, поскольку работы с вирусами по методу химеризации и выявление потенциальной опасности — это уж очень прибыльное дело.

Несмотря на мораторий, работа в Уханьском институте активно продолжалась все эти годы. В программе с американской стороны, помимо института Фаучи, принимала участие неправительственная организация EcoHealth Alliance с ее бессменным главой Питером Дасзаком. Он многие годы занимался вирусами летучих мышей, в частности коронавирусными культурами.

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Когда в апреле 2019 года Национальный институт здравоохранения США потребовал прекратить финансирование уханьской лаборатории, а также устроить там всестороннее расследование, сопротивлялись такому вторжению со стороны Штатов не только китайские власти, но и Дасзак.

Как указывает в своем расследовании американский журналист Николсон Бейкер, Дасзак мгновенно инициировал публикацию научной статьи-манифеста в журнале The Lancet за подписью 27 ученых, в которой версия об искусственном происхождении нынешнего коронавируса называлась теорией заговора. Он приложил массу иных «кулуарных» усилий, чтобы версия с уханьским институтом серьезными государственными и международными медицинскими структурами попросту не рассматривалась.

Еще один любопытный момент. Несколько дней назад государственный секретарь Майк Помпео заявил, что текущие данные по-прежнему свидетельствуют о том, что коронавирус был создан в лаборатории в Ухане. Он предупредил, что риск биологического оружия и биотеррора, возникающих в этом регионе, «очень реален».

«Риск того, что что-то подобное произойдет снова в той же лаборатории или другой китайской лаборатории, очень реален», — сказал Помпео.

Борьба за власть

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что предположение, что принесший человечеству столько бед коронавирус не является чисто природным патогеном, а создан при непосредственном участии человека, высказывались и ранее. Странные факты о болезни американских военных спортсменов за год до пандемии, присутствии коронавируса в Италии уже в 2019 году, а также как раз связи лабораторий США с Уханем вызывают много вопросов. ВОЗ неоднократно критиковали за недостаточное исследование вопроса происхождения источника мировой пандемии. Организация действительно не может ответить на ряд вопросов, которые могут стать принципиальными.

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«Поэтому инициатива Республиканской партии, безусловно, полезна, потому что расследование всех обстоятельств способно пролить свет на странные и замалчиваемые факты о начале пандемии. Безусловно, в первую очередь целью выступления сенаторов сейчас является новая демократическая администрация. Но демарш республиканцев имеет значение не только во внутриполитической борьбе, но и в геополитических раскладах. Идея объявить Китай виновником всех потерь мировой экономики родилась еще при Трампе. Однако она должна представляться заманчивой и для администрации Байдена», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, выступление республиканцев несколько меняет вектор этой борьбы. Теперь уже и «глубинное государство», и связанные с ним фармкорпорации могут быть названы частично виновными в жертвах и потерях.