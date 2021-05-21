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21 мая 13:16
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новостей
13:14
Общество
Этот боевик доходчиво объяснит действия России за рубежом — о чем новый фильм «Турист»
13:14
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Проклова ответила племяннику Янковского на обвинения в многочисленных романах
13:13
Общество
Пермский сквер будет носить имя заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова
13:13
Происшествия
Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях под Ростовом
13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
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Новости Сирии
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13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
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Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества

Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
Prt Scr lego.com  /  LEGO

Копенгаген, 21 мая. Датская компания Lego выпустит набор конструктора Everyone is Awesome в цветах ЛГБТ-сообщества, заявил дизайнер Мэтью Эштон.

В набор входят 11 фигурок, выполненных в цветах флага ЛГБТ-сообщества. К тому же они дополнены бледно-голубым, белым и розовым. Эти цвета представляют трансгендерное сообщество. Еще в набор входят фигуры в коричневом и черном цветах. Ни одна фигурка, кроме фиолетовой, не обладает четким гендером.

Таким способом разработчики конструктора хотели показать их индивидуальность и одновременно неоднозначность. Дизайнер Мэтью Эштон подчеркнул, что новый набор Lego включает в себя всех людей, независимо от того, какой у них пол и возраст.

В Lego могут выпустить конструктор по мотивам русских сказок. Проект разработал художник Артем Бизяев. Многие поклонники продукции датской компании хотят увидеть наборы в виде дома семьи Кевина Маккалистера из фильма «Один дома» и квартиры Шерлока Холмса от BBC.

лгбт конструктор lego
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