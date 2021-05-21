Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества

Копенгаген, 21 мая. Датская компания Lego выпустит набор конструктора Everyone is Awesome в цветах ЛГБТ-сообщества, заявил дизайнер Мэтью Эштон.

В набор входят 11 фигурок, выполненных в цветах флага ЛГБТ-сообщества. К тому же они дополнены бледно-голубым, белым и розовым. Эти цвета представляют трансгендерное сообщество. Еще в набор входят фигуры в коричневом и черном цветах. Ни одна фигурка, кроме фиолетовой, не обладает четким гендером.

Таким способом разработчики конструктора хотели показать их индивидуальность и одновременно неоднозначность. Дизайнер Мэтью Эштон подчеркнул, что новый набор Lego включает в себя всех людей, независимо от того, какой у них пол и возраст.

В Lego могут выпустить конструктор по мотивам русских сказок. Проект разработал художник Артем Бизяев. Многие поклонники продукции датской компании хотят увидеть наборы в виде дома семьи Кевина Маккалистера из фильма «Один дома» и квартиры Шерлока Холмса от BBC.