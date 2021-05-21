Фильм «Турист» как экстраполяция истории ЦАР и роли России в Африке

Премьера российского фильма «Турист», первой художественной картины, снятой в Центральноафриканской Республике (ЦАР), состоялась в столице этой страны — Банги. Жители ЦАР, собравшиеся на стадионе, где показывали картину, горячо приветствовали съемочную группу из России, фильм собравшимся тоже очень понравился. После этого с произведением смогли ознакомиться и российские зрители — «Туриста» показали на НТВ.

Почему так важно рассказывать о том, что происходит в ЦАР, о роли России, которая, в отличие от бывших европейских «хозяев» африканских колоний, строит со странами Африки уважительные и взаимовыгодные отношения, в трудный момент подставляя плечо, — в материале ФАН.

О чем рассказывает фильм «Турист»

Фильм «Турист» режиссера Андрея Батова по сценарию Владимира Измайлова рассказывает, как незадолго до президентских выборов в ЦАР 2020 года в полном соответствии с решением ООН в эту страну приезжают российские инструкторы для оказания помощи в подготовке местной армии. Однако бывший президент страны Франсуа Бозизе, который действует по наущению своих французских советников, решает захватить столицу страны Банги и вернуть себе власть. Франция проявляет нездоровый интерес к этой стране неспроста: ЦАР — бывшая французская колония, а у Парижа, как говорится, фантомные боли при воспоминаниях о колониальном прошлом.

Местные бандиты при поддержке наемников-головорезов из Руанды нападают на столицу ЦАР, по пути буквально вырезая местные деревни, и российским инструкторам, которые изначально не планировали ввязываться в местные конфликты, приходится вмешаться. Они это делают не только по просьбе законных властей ЦАР, но и потому, что не могут равнодушно наблюдать за геноцидом, развязанным против мирных жителей.

Главный герой фильма, тот самый инструктор с позывным Турист, — бывший сотрудник полиции 27-летний Григорий Дмитриев, для которого командировка в ЦАР становится серьезнейшим испытанием и проверкой на прочность.

Все оказывается ненапрасным: мятежники, пытавшиеся ввергнуть ЦАР в новую братоубийственную войну, разгромлены, а на президентских выборах побеждает Фостен-Арканж Туадера, настроенный на выстраивание взаимовыгодных отношений с Россией.

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Почему по «Туристу» можно лучше понять историю ЦАР

Фильм «Турист» фактически можно считать своего рода экстраполяцией (выводы, которые строятся от частного к общему) истории Центральноафриканской Республики и роли России в Африке. Для этого кратко напомним о непростой истории этой страны, которая только в последние несколько лет во многом благодаря России начала выбираться из состояния политической турбулентности.

Центральноафриканская Республика — бывшая французская колония, а ныне независимое государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит с Суданом, Конго, Камеруном и Чадом. ЦАР является одной из беднейших стран мира — такое тяжелое наследие оставили после себя колонизаторы. Одним из самых тяжелых последствий политики колонизаторов «разделяй и властвуй» стало многолетнее гражданское противостояние в ЦАР, которое в 2012 году вылилось в открытую гражданскую войну между христианами и мусульманами страны.

Как Франция грабила Убанги-Шари

Французы и бельгийцы грабили Центральную Африку несколько веков, но окончательно во французскую колонию эта территория, которая называлась Убанги-Шари, превратилась в 1903 году при согласии других европейских стран. Британия и Германия фактически продали эти земли Парижу вместе со всем населением. Население, естественно, восставало, восстания подавлялись настолько жестоко, что к началу 1930-х годов некоторые районы страны обезлюдели — там было истреблено до 80% местных жителей.

А тем временем Франция продолжала выкачивать из своей колонии ресурсы — хлопок, кофе, золото и алмазы.

После Второй мировой войны колонизаторская хватка Парижа несколько ослабла: в Убанги-Шари появилась первая партия, от которой во французский парламент был избран первый депутат Бартелеми Боганда, который считается отцом-основателем Центральноафриканской Республики. Однако первым президентом ЦАР Боганда стать не успел — незадолго до обретения страной независимости он погиб в авиакатастрофе.

Кадр из фильма «Турист» /

Независимость: от республики к «империи» и обратно

Независимость Центральноафриканской Республики была провозглашена 13 августа 1960 года. Первым президентом ЦАР и лидером единственной местной партии МЕСАН (Движение социальной эволюции Черной Африки) стал Давид Дако.

Впрочем, первая республика просуществовала недолго: 1 января 1966 года в стране произошел военный переворот, а к власти пришел человек, имя которого в истории хорошо известно — Жан-Бедель Бокасса. Он объявил себя императором, распустил парламент, отменил конституцию и правил, как известно, весьма «своеобразно». Какое-то время Франция взирала на своего enfant terrible с некоторым даже умилением (см. знаменитый фильм «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо), но потом Бокасса всех, скажем прямо, так достал, что Париж решил с ним распрощаться.

В сентябре 1979 года французские наемники формально по просьбе свергнутого Бокассой президента Дако в ходе операции «Барракуда» убрали самопровозглашенного «императора». После свержения Бокассы страну вновь возглавил Давид Дако, который восстановил республику.

Впрочем, Бокассу оставили про запас — он довольно долго и безбедно жил в Париже, а потом вернулся в ЦАР, где попал под суд и в тюрьму, был помилован и вскоре скончался.

Перевороты и войны

Вскоре Дако снова был свергнут, и в стране начался период переворотов и контрпереворотов на фоне социальной нестабильности и постоянного ухудшения экономического положения. В начале 2000-х годов в ЦАР началась полномасштабная гражданская война, а затем — до марта 2013 года — у власти находился глава победителей Франсуа Бозизе — тот самый, о зловещей роли которого рассказывается в «Туристе».

Ни мира, ни процветания правление Бозизе республике не принесло, и в 2012–2013 годах война в ЦАР вспыхнула с новой силой. Главным врагом правительства стала мятежная мусульманская коалиция «Селека». В настоящее время активные боевые действия формально не ведутся, но бандиты, исламисты из организаций, близких к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»1 (ИГИЛ1), продолжают проникать в ЦАР с территории Чада и Судана.

В отношении ЦАР действует эмбарго на поставки вооружений воюющим группировкам, которое Совбез ООН продлил в январе прошлого года по инициативе Франции. Отметим сразу, вся помощь России законному правительству ЦАР осуществляется в строгом соответствии с духом и буквой решения Совбеза ООН.

Кадр из фильма «Турист» /

Путь к миру

В феврале 2016 года на президентских выборах в ЦАР победил ученый, бывший премьер-министр страны Фостен-Арканж Туадера. Он сразу взял курс на реальную, а не декларативную независимость от французских «советников», на прекращение противостояния, на наведение конституционного порядка и сотрудничество с Россией.

Это не понравилось силам, которые хотят оставить ЦАР в орбите западных интересов — на территории Центральноафриканской Республики начали бесчинствовать боевики, прибывающие из Судана и Чада.

В марте 2018 года в полном соответствии с решениями ООН Россия по просьбе местных властей направила в ЦАР несколько военных и около двухсот гражданских инструкторов для подготовки местных военнослужащих. Также РФ стала оказывать ЦАР помощь в разведке полезных ископаемых.

21 августа 2018 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны ЦАР Мари-Ноель Койяра подписали соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Банги.

В конце декабря 2020 года, накануне президентских и парламентских выборов, в ЦАР резко активизировались незаконные вооруженные формирования. По просьбе правительства этой страны в Банги прибыли 300 российских инструкторов для обучения местных военнослужащих (сейчас в ЦАР около 500 российских специалистов). Официальное уведомление о посылке инструкторов Москва передала в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР.

К концу марта 2021 года армия ЦАР при поддержке российских инструкторов и союзников из Руанды смогла очистить от бандитов более 30 населенных пунктов.

В середине апреля 2021 года появилась информация, что Россия планирует инвестировать в экономику ЦАР около 11 млрд долларов.

Как видите, фильм «Турист», боевик по жанру, снят в полном смысле слова по горячим следам: события, о которых рассказывает картина, произошли всего несколько месяцев назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.