Фильм «Турист» как экстраполяция истории ЦАР и роли России в Африке

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 16:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
16:27
Политика
Десятки депутатов Рады готовы взять Медведчука на поруки
Все новости
21 мая 16:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
16:27
Политика
Десятки депутатов Рады готовы взять Медведчука на поруки
Все новости

Фильм «Турист» как экстраполяция истории ЦАР и роли России в Африке

Весь мир
Фильм «Турист» как экстраполяция истории ЦАР и роли России в Африке
Кадр из фильма «Турист»  / 

Премьера российского фильма «Турист», первой художественной картины, снятой в Центральноафриканской Республике (ЦАР), состоялась в столице этой страны — Банги. Жители ЦАР, собравшиеся на стадионе, где показывали картину, горячо приветствовали съемочную группу из России, фильм собравшимся тоже очень понравился. После этого с произведением смогли ознакомиться и российские зрители — «Туриста» показали на НТВ.

Почему так важно рассказывать о том, что происходит в ЦАР, о роли России, которая, в отличие от бывших европейских «хозяев» африканских колоний, строит со странами Африки уважительные и взаимовыгодные отношения, в трудный момент подставляя плечо, — в материале ФАН.

О чем рассказывает фильм «Турист»

Фильм «Турист» режиссера Андрея Батова по сценарию Владимира Измайлова рассказывает, как незадолго до президентских выборов в ЦАР 2020 года в полном соответствии с решением ООН в эту страну приезжают российские инструкторы для оказания помощи в подготовке местной армии. Однако бывший президент страны Франсуа Бозизе, который действует по наущению своих французских советников, решает захватить столицу страны Банги и вернуть себе власть. Франция проявляет нездоровый интерес к этой стране неспроста: ЦАР — бывшая французская колония, а у Парижа, как говорится, фантомные боли при воспоминаниях о колониальном прошлом.

Местные бандиты при поддержке наемников-головорезов из Руанды нападают на столицу ЦАР, по пути буквально вырезая местные деревни, и российским инструкторам, которые изначально не планировали ввязываться в местные конфликты, приходится вмешаться. Они это делают не только по просьбе законных властей ЦАР, но и потому, что не могут равнодушно наблюдать за геноцидом, развязанным против мирных жителей.

Главный герой фильма, тот самый инструктор с позывным Турист, — бывший сотрудник полиции 27-летний Григорий Дмитриев, для которого командировка в ЦАР становится серьезнейшим испытанием и проверкой на прочность.

Все оказывается ненапрасным: мятежники, пытавшиеся ввергнуть ЦАР в новую братоубийственную войну, разгромлены, а на президентских выборах побеждает Фостен-Арканж Туадера, настроенный на выстраивание взаимовыгодных отношений с Россией.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера
facebook.com  / @Renaissance.cf

Почему по «Туристу» можно лучше понять историю ЦАР

Фильм «Турист» фактически можно считать своего рода экстраполяцией (выводы, которые строятся от частного к общему) истории Центральноафриканской Республики и роли России в Африке. Для этого кратко напомним о непростой истории этой страны, которая только в последние несколько лет во многом благодаря России начала выбираться из состояния политической турбулентности.

Центральноафриканская Республика — бывшая французская колония, а ныне независимое государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит с Суданом, Конго, Камеруном и Чадом. ЦАР является одной из беднейших стран мира — такое тяжелое наследие оставили после себя колонизаторы. Одним из самых тяжелых последствий политики колонизаторов «разделяй и властвуй» стало многолетнее гражданское противостояние в ЦАР, которое в 2012 году вылилось в открытую гражданскую войну между христианами и мусульманами страны.

Как Франция грабила Убанги-Шари

Французы и бельгийцы грабили Центральную Африку несколько веков, но окончательно во французскую колонию эта территория, которая называлась Убанги-Шари, превратилась в 1903 году при согласии других европейских стран. Британия и Германия фактически продали эти земли Парижу вместе со всем населением. Население, естественно, восставало, восстания подавлялись настолько жестоко, что к началу 1930-х годов некоторые районы страны обезлюдели — там было истреблено до 80% местных жителей.

А тем временем Франция продолжала выкачивать из своей колонии ресурсы — хлопок, кофе, золото и алмазы.

После Второй мировой войны колонизаторская хватка Парижа несколько ослабла: в Убанги-Шари появилась первая партия, от которой во французский парламент был избран первый депутат Бартелеми Боганда, который считается отцом-основателем Центральноафриканской Республики. Однако первым президентом ЦАР Боганда стать не успел — незадолго до обретения страной независимости он погиб в авиакатастрофе.

Фильм «Турист» как экстраполяция истории ЦАР и роли России в Африке
Кадр из фильма «Турист»  / 

Независимость: от республики к «империи» и обратно

Независимость Центральноафриканской Республики была провозглашена 13 августа 1960 года. Первым президентом ЦАР и лидером единственной местной партии МЕСАН (Движение социальной эволюции Черной Африки) стал Давид Дако.

Впрочем, первая республика просуществовала недолго: 1 января 1966 года в стране произошел военный переворот, а к власти пришел человек, имя которого в истории хорошо известно — Жан-Бедель Бокасса. Он объявил себя императором, распустил парламент, отменил конституцию и правил, как известно, весьма «своеобразно». Какое-то время Франция взирала на своего enfant terrible с некоторым даже умилением (см. знаменитый фильм «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо), но потом Бокасса всех, скажем прямо, так достал, что Париж решил с ним распрощаться.

В сентябре 1979 года французские наемники формально по просьбе свергнутого Бокассой президента Дако в ходе операции «Барракуда» убрали самопровозглашенного «императора». После свержения Бокассы страну вновь возглавил Давид Дако, который восстановил республику.

Впрочем, Бокассу оставили про запас — он довольно долго и безбедно жил в Париже, а потом вернулся в ЦАР, где попал под суд и в тюрьму, был помилован и вскоре скончался.

Перевороты и войны

Вскоре Дако снова был свергнут, и в стране начался период переворотов и контрпереворотов на фоне социальной нестабильности и постоянного ухудшения экономического положения. В начале 2000-х годов в ЦАР началась полномасштабная гражданская война, а затем — до марта 2013 года — у власти находился глава победителей Франсуа Бозизе — тот самый, о зловещей роли которого рассказывается в «Туристе».

Ни мира, ни процветания правление Бозизе республике не принесло, и в 2012–2013 годах война в ЦАР вспыхнула с новой силой. Главным врагом правительства стала мятежная мусульманская коалиция «Селека». В настоящее время активные боевые действия формально не ведутся, но бандиты, исламисты из организаций, близких к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»1 (ИГИЛ1), продолжают проникать в ЦАР с территории Чада и Судана.

В отношении ЦАР действует эмбарго на поставки вооружений воюющим группировкам, которое Совбез ООН продлил в январе прошлого года по инициативе Франции. Отметим сразу, вся помощь России законному правительству ЦАР осуществляется в строгом соответствии с духом и буквой решения Совбеза ООН.

Фильм «Турист» как экстраполяция истории ЦАР и роли России в Африке
Кадр из фильма «Турист»  / 

Путь к миру

В феврале 2016 года на президентских выборах в ЦАР победил ученый, бывший премьер-министр страны Фостен-Арканж Туадера. Он сразу взял курс на реальную, а не декларативную независимость от французских «советников», на прекращение противостояния, на наведение конституционного порядка и сотрудничество с Россией.

Это не понравилось силам, которые хотят оставить ЦАР в орбите западных интересов — на территории Центральноафриканской Республики начали бесчинствовать боевики, прибывающие из Судана и Чада.

В марте 2018 года в полном соответствии с решениями ООН Россия по просьбе местных властей направила в ЦАР несколько военных и около двухсот гражданских инструкторов для подготовки местных военнослужащих. Также РФ стала оказывать ЦАР помощь в разведке полезных ископаемых.

21 августа 2018 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны ЦАР Мари-Ноель Койяра подписали соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Банги.

В конце декабря 2020 года, накануне президентских и парламентских выборов, в ЦАР резко активизировались незаконные вооруженные формирования. По просьбе правительства этой страны в Банги прибыли 300 российских инструкторов для обучения местных военнослужащих (сейчас в ЦАР около 500 российских специалистов). Официальное уведомление о посылке инструкторов Москва передала в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР.

К концу марта 2021 года армия ЦАР при поддержке российских инструкторов и союзников из Руанды смогла очистить от бандитов более 30 населенных пунктов.

В середине апреля 2021 года появилась информация, что Россия планирует инвестировать в экономику ЦАР около 11 млрд долларов.

Как видите, фильм «Турист», боевик по жанру, снят в полном смысле слова по горячим следам: события, о которых рассказывает картина, произошли всего несколько месяцев назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

африка цар туадера фильм турист
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 102463 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 78353 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 52788 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 46993 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 40148 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Весь мир / Фильм «Турист» как экстраполяция истории ЦАР и роли России в Африке
Рейтинг@Mail.ru