Пекин, 21 мая. Россия обладает передовыми средствами радиоэлектронной борьбы, которые делают бесполезными американские истребители F-35. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

В распоряжение российских военных поступают новые комплексы РЭБ «Мурманск-БН», которые способны осуществлять перехват сигналов противника и их подавление на дальностях до пяти тысяч километров, передает «ПолитРоссия».

«Узнав об этом, Североатлантический альянс и Вашингтон пришли в ярость. Эта система РЭБ имеет дальность действия до пяти километров, и даже стелс-истребителю пятого поколения F-35 некуда спрятаться», — отмечают аналитики.

По их мнению, средства РЭБ играют ключевую роль в современной войне, делая стелс-технологии уязвимыми и превращая в посмешище американские истребители F-35. В этой сфере у России есть явное преимущество. При этом многие военные эксперты признают, что российские средства радиоэлектронной борьбы являются самыми эффективными в мире.

«Сегодня у России есть не только все виды гиперзвукового оружия, но и передовые атомные субмарины и другое грозное наступательное оружие. Комплексы РЭБ, безусловно, занимают важное место в арсенале российских военных», — говорится в публикации.

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