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13:14
Шоу-бизнес
Проклова ответила племяннику Янковского на обвинения в многочисленных романах
13:13
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Пермский сквер будет носить имя заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова
13:13
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13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
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12:59
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Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
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Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище

Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
wikipedia.org  /  Rob Schleiffert

Пекин, 21 мая. Россия обладает передовыми средствами радиоэлектронной борьбы, которые делают бесполезными американские истребители F-35. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

В распоряжение российских военных поступают новые комплексы РЭБ «Мурманск-БН», которые способны осуществлять перехват сигналов противника и их подавление на дальностях до пяти тысяч километров, передает «ПолитРоссия».

«Узнав об этом, Североатлантический альянс и Вашингтон пришли в ярость. Эта система РЭБ имеет дальность действия до пяти километров, и даже стелс-истребителю пятого поколения F-35 некуда спрятаться», — отмечают аналитики.

По их мнению, средства РЭБ играют ключевую роль в современной войне, делая стелс-технологии уязвимыми и превращая в посмешище американские истребители F-35. В этой сфере у России есть явное преимущество. При этом многие военные эксперты признают, что российские средства радиоэлектронной борьбы являются самыми эффективными в мире.

«Сегодня у России есть не только все виды гиперзвукового оружия, но и передовые атомные субмарины и другое грозное наступательное оружие. Комплексы РЭБ, безусловно, занимают важное место в арсенале российских военных», — говорится в публикации.

Ранее военный историк Юрий Кнутов рассказал о «русском куполе», который защитит Россию от любых ракет Пентагона и НАТО, передает «Царьград».

россия сша f-35 мурманск-бн
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