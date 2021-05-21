Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии

Дамаск, 21 мая. Совет Федерации сформировал делегацию наблюдателей за президентскими выборами в Сирии. Ее возглавит член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов.

Как заявил глава комитета по международным делам Григорий Карасин, в делегацию, помимо Муратова, вошли сенаторы Вадим Деньгин и Олег Селезнев, а также один из сотрудников аппарата.

«С ними вместе полетят представители от Общественной палаты Максим Григорьев и Михаил Аничкин», — добавил Карасин.

Напомним, выборы президента Сирийской Арабской Республики (САР) пройдут в самой стране 26 мая. Однако проголосовать на избирательных участках, открытых в посольствах САР за рубежом, граждане Сирии могут уже с 20-го числа.

Накануне о начале голосования рассказало информационное агентство SANA, которое сообщило о достаточно высокой явке.

«В Ливане с самого утра наблюдается высокая явка избирателей на выборах президента САР. Проживающие там сирийцы проявляют активную гражданскую позицию, выбирая президента своей страны на избирательном участке в здании посольства», — заявил сирийский посол в Бейруте Али Абдель-Карим.

Впрочем, далеко не все страны предоставили сирийцам возможность отдать голоса за кандидатов в президенты. Так, признать результаты голосования заранее отказались США, Турция, Канада, Великобритания, Турция, Германия, Нидерланды и еще ряд государств.

На президентский пост в САР претендуют три кандидата. Среди них — действующий президент Сирии Башар Асад.