Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Ереван, 21 мая. Ситуация на армяно-азербайджанской границе стала темой обсуждения президента Армении Армена Саркисяна и исполняющего обязанности армянского премьера Никола Пашиняна.

Переговоры состоялись по инициативе Саркисяна. Во время беседы была затронута тема вывода азербайджанских военнослужащих с армянской территории и шаги по недопущению подобных инцидентов в будущем. Политики также обсудили начало работ по делимитации, сообщили в пресс-службе главы армянской республики.

Исполняющий обязанности премьера и президент Армении обменялись мнениями о начале демаркации границ. Вопрос будет поднят в дальнейшем только при соблюдении ряда определенных условий.

Пашинян ранее заявил о готовности подписать новый документ с Азербайджаном после трехсторонних переговоров с Россией.