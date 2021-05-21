Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии

Прага, 21 мая. Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил направил приглашение экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом сообщили в верхней палате чешского парламента.

Представитель высшего законодательного органа республики рассказал журналистам, что Тихановская посетит Чехию в период с 7 по 10 июня. Во время визита она выступит в сенате и встретится с руководством республики.

Политолог Николай Межевич ранее заявил, что желание Тихановской оказать давление на белорусские власти не имеет значения, поскольку ее проект изжил себя. По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, экс-кандидат в президенты давно превратилась в «сливной бачок» своих вашингтонских хозяев.