Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии

Минск, 21 мая. Вооруженные силы России и Белоруссии существенно превосходят группировки НАТО, развернутые в Восточной Европе, однако активность Альянса надлежит тщательно отслеживать.

Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу «БелРос» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он отметил, что на данный момент военное присутствие сил НАТО в странах Восточной Европы не является непосредственной угрозой для Союзного государства, но стоит внимательно следить за всеми действиями Альянса.

«Если сравнивать общие потенциалы, скажем так, Союзного государства (куда входят Россия и Белоруссия. — Прим. ред.) или ОДКБ и стран Запада, с другой стороны, то, конечно, эти потенциалы несопоставимы. Это объективная реальность, как по людским ресурсам, так и по военно-техническому уровню», — подчеркнул Стефанович.

Эксперт уверен, что в случае конфликта между Россией и НАТО США и другие страны Альянса смогут опереться на военную инфраструктуру, развернутую в Восточной Европе, а также на опыт своих подразделений, действовавших в Польше и Прибалтике на ротационной основе. Это может представлять опасность как для России, так и для Белоруссии, резюмировал Стефанович.

Ранее в МИД РФ отметили рост военной активности НАТО в Черноморском регионе.

Об оценке высшим руководством Альянса главных угроз для его участников сообщал «Царьград».