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новостей
13:14
Шоу-бизнес
Проклова ответила племяннику Янковского на обвинения в многочисленных романах
13:13
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Пермский сквер будет носить имя заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова
13:13
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Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях под Ростовом
13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
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Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
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Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
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Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
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Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии

Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
Global Look Press  /  Thierry Monasse / dpa

Минск, 21 мая. Вооруженные силы России и Белоруссии существенно превосходят группировки НАТО, развернутые в Восточной Европе, однако активность Альянса надлежит тщательно отслеживать.

Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу «БелРос» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он отметил, что на данный момент военное присутствие сил НАТО в странах Восточной Европы не является непосредственной угрозой для Союзного государства, но стоит внимательно следить за всеми действиями Альянса.

«Если сравнивать общие потенциалы, скажем так, Союзного государства (куда входят Россия и Белоруссия. — Прим. ред.) или ОДКБ и стран Запада, с другой стороны, то, конечно, эти потенциалы несопоставимы. Это объективная реальность, как по людским ресурсам, так и по военно-техническому уровню», — подчеркнул Стефанович.

Эксперт уверен, что в случае конфликта между Россией и НАТО США и другие страны Альянса смогут опереться на военную инфраструктуру, развернутую в Восточной Европе, а также на опыт своих подразделений, действовавших в Польше и Прибалтике на ротационной основе. Это может представлять опасность как для России, так и для Белоруссии, резюмировал Стефанович.

Ранее в МИД РФ отметили рост военной активности НАТО в Черноморском регионе.

Об оценке высшим руководством Альянса главных угроз для его участников сообщал «Царьград».

россия белоруссия нато угроза
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