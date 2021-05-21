Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля

Брюссель, 21 мая. Начиная с 1 июля, жителям ЕС будут доступны три вида COVID-сертификатов, заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Документы будут свидетельствовать о прохождении вакцинации против COVID-19, о выздоровлении и сдаче теста на наличие заболевания. Наличие сертификата даст европейцам возможность путешествовать.

Готовность начать прием привитых от коронавируса туристов с 7 июня выразили власти Испании. Посетить страну смогут те, кто получил прививку одобренными EMA или ВОЗ препаратами.