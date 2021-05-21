Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой

Москва, 21 мая. Работоспособность IT-систем в компании «Аэрофлот» восстановлена. Официальный представитель перевозчика Михаил Демин принес извинения пассажирам.

«Убедительно просим пассажиров следить за изменением времени вылета на табло аэропортов. Аэрофлот приносит пассажирам извинения за неудобства», — обратился Демин к пассажирам.

В пятницу у одного из IT-поставщиков авиакомпании возник глобальный технический сбой. Пассажиры испытывали сложности при регистрации на рейсы и попытках купить билеты на сайте «Аэрофлота», а также столкнулись с изменениями в расписании вылетов.