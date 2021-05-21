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21 мая 13:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:14
Шоу-бизнес
Проклова ответила племяннику Янковского на обвинения в многочисленных романах
13:13
Общество
Пермский сквер будет носить имя заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова
13:13
Происшествия
Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях под Ростовом
13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
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Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
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Стало известно первое место работы Лаврова в дипломатической сфере

  /   Обновлено: 21 мая 2021 12:40
Политика
Стало известно первое место работы Лаврова в дипломатической сфере
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 21 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его карьера началась с должности переводчика. Об этом глава ведомства сообщил на марафоне «Новое знание».

По словам российского дипломата, он начинал работать переводчиком у посла на Шри-Ланке. Там будущий министр научился переводить, не прекращая питаться.

«Много мероприятий было на обед, на ужин, приглашал посол своих коллег. А я что? Молодой голодный», — рассказал Лавров.

Глава ведомства добавил, что машины не смогут заменить человеческий труд в дипломатической сфере.

Сергей Лавров также назвал условие для дружбы Москвы с Вашингтоном.

лавров мид посол
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