Стало известно первое место работы Лаврова в дипломатической сфере

Москва, 21 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его карьера началась с должности переводчика. Об этом глава ведомства сообщил на марафоне «Новое знание».

По словам российского дипломата, он начинал работать переводчиком у посла на Шри-Ланке. Там будущий министр научился переводить, не прекращая питаться.

«Много мероприятий было на обед, на ужин, приглашал посол своих коллег. А я что? Молодой голодный», — рассказал Лавров.

Глава ведомства добавил, что машины не смогут заменить человеческий труд в дипломатической сфере.

Сергей Лавров также назвал условие для дружбы Москвы с Вашингтоном.