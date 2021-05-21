Средние цены на бензин и дизель в России выросли на 2 копейки

Москва, 21 мая. Федеральная служба государственной статистики обнародовала динамику цен на бензин и дизельное топливо в России с 10 по 16 мая 2021 года.

Средние потребительские цены на бензин выросли в стране на 2 копейки. На конец отчетного периода усредненная цена составляла 47,71 рубля за литр топлива, сообщает Росстат.

Марка Аи-92 подорожала на 2 копейки, до 45,03 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 вырос в цене за тот же период всего на 1 копейку. В среднем его стоимость составила 48,63 рубля за литр.

Дизельное топливо показало такую же динамику: после подорожания на 2 копейки средняя стоимость литра дизеля составила 49,57 рубля.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ранее объяснила, с чем связан рост цен на топливо в РФ.