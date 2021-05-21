Испания начнет принимать привитых от коронавируса туристов с июня

Мадрид, 21 мая. Власти Испании заявили о готовности с 7 июня принимать привитых от коронавируса туристов. Страну смогут посетить те, кто вакцинирован одобренными EMA или ВОЗ препаратами.

Руководство этой страны ранее заявляло о готовности ввести паспорта вакцинации. Власти считают, что такая инициатива поспособствует запуску туристической сферы, испытывающей трудности из-за пандемии коронавируса.

Правительство автономного сообщества Каталония призывало Европу ускорить процесс рассмотрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Испанцев прививают от COVID-19 препаратами Pfizer и BioNTech.