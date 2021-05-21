Россия позитивно оценивает предложение Байдена о встрече с Путиным

Москва, 21 мая. Россия положительно воспринимает инициативу президента США Джозефа Байдена встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отношение России и США обострились за последние несколько лет. За период правления двух президентов было произнесено много речей о необходимости встать на путь нормализации диалога с Москвой. Теперь нынешним властям придется разгребать завалы, которые появились в результате последовательного ухудшения отношений со стороны Вашингтона.

«Мы позитивно относимся к предложению президента Байдена о том, чтобы провести встречу с президентом Путиным», — отметил Лавров во время марафоне «Новое знание».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать подготовку к потенциальной встрече двух лидеров. Процесс идет, но пока есть определенные трудности.