Госдума поддержала идею Маска открыть представительство Tesla в РФ

Москва, 21 мая. Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов оценил идею Илона Маска открыть представительство компании Tesla в России.

Открытие представительства поспособствует появлению новых вакансий. Такое заявление — это еще одно доказательство, что Россия является для иностранных предпринимателей инвестиционно привлекательной территорией, считает Александр Старовойтов.

«Я только с большим удовольствием буду приветствовать, если на дорогах нашей страны будет появляться электротранспорт, и он будет становиться максимально доступным для граждан Российской Федерации», — сказал он в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

Заявление о появлении представительства Tesla в России Илон Маск сделал в рамках выступления на форуме «Новое знание», куда его пригласил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский предприниматель также ответил на некоторые вопросы участников мероприятия.