«Аэрофлот» сообщил об устранении технического сбоя

Москва, 21 мая. Компании «Аэрофлот» удалось устранить технический сбой, однако пока еще возможны проблемы с регистрацией пассажиров.

Неполадки в работе зарегистрировали со стороны поставщика IT-услуг, однако их удалось устранить, говорится в сообщении «Аэрофлота». В связи со сбоем возникли проблемы с регистрацией граждан, также возможны задержки рейсов.

Пассажирам настоятельно рекомендуется внимательно следить за изменениями в расписании вылетов и информацией на табло аэропортов, предупредили в «Аэрофлоте».