Актрису Екатерину Климову после преображения сравнили с Дарьей Мороз

Москва, 21 мая. Знаменитая актриса Екатерина Климова удивила поклонников неожиданным преображением. Звезду кино и театра сравнили с ее коллегой Дарьей Мороз.

Климова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. Артистка показала кадры с режиссером Дмитрием Лактионовым и оператором Михаилом Марковым, с которыми они работали вместе над сериалом «Влюбленные женщины».

«Судьба свела нас снова вместе, чему я очень рада! Продолжения [«Влюбленных женщин»] не будет, этому, конечно, мы не рады совсем, но затеяли для вас что-то новое и очень интересное», — написала актриса.

На видео Климова предстала перед подписчиками в образе блондинки со шрамами на лице. Некоторые поклонники не узнали актрису на новых кадрах, пишет «Вечерняя Москва». Фолловеры звезды отечественного кино обратили внимание на ее внешнее сходство с Дарьей мороз после преображения.

«Я не узнала вас, привыкла к темным волосам»; «Вы совсем другая в этом гриме»; «Я сразу и не узнал свою любимую актрису!!! Удивительно!!!»; «На Дарью Мороз похожа в этом образе», — написали комментаторы.

Екатерина Климова признавалась, что одно время была увлечена игрой в казино. Актриса спускала гонорары на азартные игры.