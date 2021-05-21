В Sohu назвали российское оружие, способное победить врага без единого выстрела

Пекин, 21 мая. Россия обладает мощнейшим вооружением, способным побеждать врагов даже без боя, считают китайские аналитики.

Модернизация российских войск идет ударными темпами, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского издания Sohu. По их словам, Москва имеет вооружение, от которого соперники РФ защититься попросту не могут. Одним из важнейших направлений являются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), уверены журналисты. Они обратили пристальное внимание на российские обновленные ракетные комплексы «Ярс-С», продемонстрированные в ходе парада Победы на Красной площади в этом году.

Серийное производство усовершенствованных систем «Ярс-С» уже стартовало, ввиду чего российское военное руководство оснащает этими комплексами Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН), уточнили эксперты. По их словам, МБР выступают в роли некоего «маркера», определяющего успешность того или иного государства в военной сфере. Авторы материала подчеркнули, что подобное разрушительное оружие используется для сдерживания противников, позволяя побеждать их без единого выстрела. Журналисты добавили, что Москва всегда лидировала в этой сфере.

«Межконтинентальные ракеты в первую очередь используются в качестве стратегического оружия сдерживания. Иными словами, их цель — победить без боя», — пишет Sohu.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин внес ракетный комплекс «Ярс» в список самых интересных и прорывных новинок российской оборонной промышленности, показанных в ходе парада Победы в Москве.