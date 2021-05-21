В Sohu назвали российское оружие, способное победить врага без единого выстрела

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21 мая 13:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:14
Шоу-бизнес
Проклова ответила племяннику Янковского на обвинения в многочисленных романах
13:13
Общество
Пермский сквер будет носить имя заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова
13:13
Происшествия
Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях под Ростовом
13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
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Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
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Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
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В Sohu назвали российское оружие, способное победить врага без единого выстрела

Армия
В Sohu назвали российское оружие, способное победить врага без единого выстрела
vk.com  /  Минобороны России

Пекин, 21 мая. Россия обладает мощнейшим вооружением, способным побеждать врагов даже без боя, считают китайские аналитики.

Модернизация российских войск идет ударными темпами, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского издания Sohu. По их словам, Москва имеет вооружение, от которого соперники РФ защититься попросту не могут. Одним из важнейших направлений являются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), уверены журналисты. Они обратили пристальное внимание на российские обновленные ракетные комплексы «Ярс-С», продемонстрированные в ходе парада Победы на Красной площади в этом году.

Серийное производство усовершенствованных систем «Ярс-С» уже стартовало, ввиду чего российское военное руководство оснащает этими комплексами Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН), уточнили эксперты. По их словам, МБР выступают в роли некоего «маркера», определяющего успешность того или иного государства в военной сфере. Авторы материала подчеркнули, что подобное разрушительное оружие используется для сдерживания противников, позволяя побеждать их без единого выстрела. Журналисты добавили, что Москва всегда лидировала в этой сфере.

«Межконтинентальные ракеты в первую очередь используются в качестве стратегического оружия сдерживания. Иными словами, их цель — победить без боя», — пишет Sohu.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин внес ракетный комплекс «Ярс» в список самых интересных и прорывных новинок российской оборонной промышленности, показанных в ходе парада Победы в Москве.

россия мбр ярс sohu
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Все новости / Армия / В Sohu назвали российское оружие, способное победить врага без единого выстрела
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