Родители напавшего на учительницу лицеиста хотели уединиться в Сочи в честь юбилея

Пермь, 21 мая. Лицеист, ударивший ножом преподавателя, не полетел в Сочи из-за планов родителей отметить 50-летний юбилей матери вдвоем.

Родители 16-летнего подростка, совершившего вооруженное нападение на учительницу физики, не взяли сына на отдых в Сочи, поскольку хотели провести отпуск вдвоем, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Мать подозреваемого намеревалась отпраздновать 50-летний юбилей наедине с мужем.

Из-за отсутствия родителей в школу после инцидента был вызван дедушка лицеиста, писал ФАН. По предварительным данным, мотивом нападения могла стать плохая успеваемость лицеиста по физике — именно этот предмет преподавала пострадавшая женщина.