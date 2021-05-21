Налоговые поступления от туристов в Крыму приблизились к 4 млрд рублей

Симферополь, 21 мая. Поступления в бюджет Крыма от налогообложения сферы туризма по итогам 2020 года составили 3,8 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Туристическая и смежные отрасли приносят около 25% от всех налоговых поступлений в экономику региона, отметил Аксенов, выступая с отчетом о деятельности Совета министров Крыма в 2020 году. Прямые доходы от отрасли в общей сумме налогов составили 7,8%, тогда как годом ранее — 7,5%. Объем в 25% поступлений от смежных отраслей получается от мультипликативного эффекта сферы туризма, по экспертной оценке налоговой службы.

Глава республики обратил внимание, что, несмотря на запоздавший старт курортного сезона, по итогам 2020 года полуостров посетили более 6,3 млн туристов. При этом в сентябре число отдыхающих выросло на 40%, в октябре — более чем на треть, в ноябре — на 10%. Средняя загрузка курортных объектов за июль–август составила более 80%, а по некоторым — более 95%.

Директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик ранее в эксклюзивном интервью для ФАН рассказал о решении в регионе проблемы загрязнения водоемов из-за канализационных систем, доставшихся в удручающем состоянии от Украины.