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13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
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Налоговые поступления от туристов в Крыму приблизились к 4 млрд рублей

Экономика
Налоговые поступления от туристов в Крыму приблизились к 4 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 21 мая. Поступления в бюджет Крыма от налогообложения сферы туризма по итогам 2020 года составили 3,8 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Туристическая и смежные отрасли приносят около 25% от всех налоговых поступлений в экономику региона, отметил Аксенов, выступая с отчетом о деятельности Совета министров Крыма в 2020 году. Прямые доходы от отрасли в общей сумме налогов составили 7,8%, тогда как годом ранее — 7,5%. Объем в 25% поступлений от смежных отраслей получается от мультипликативного эффекта сферы туризма, по экспертной оценке налоговой службы.

Глава республики обратил внимание, что, несмотря на запоздавший старт курортного сезона, по итогам 2020 года полуостров посетили более 6,3 млн туристов. При этом в сентябре число отдыхающих выросло на 40%, в октябре — более чем на треть, в ноябре — на 10%. Средняя загрузка курортных объектов за июль–август составила более 80%, а по некоторым — более 95%.

Директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик ранее в эксклюзивном интервью для ФАН рассказал о решении в регионе проблемы загрязнения водоемов из-за канализационных систем, доставшихся в удручающем состоянии от Украины.

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Все новости / Экономика / Налоговые поступления от туристов в Крыму приблизились к 4 млрд рублей
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