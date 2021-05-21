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Происшествия
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13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
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Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
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Аксенов высказался о блокировке крымских СМИ социальными сетями

  /   Обновлено: 21 мая 2021 12:42
Общество
Аксенов высказался о блокировке крымских СМИ социальными сетями
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферополь, 21 мая. Блокировка СМИ Крыма социальными сетями — почва для манипуляций общественным мнением и питательная среда для провокаций и фейков, считает глава республики Сергей Аксенов.

Глава региона рассказал об этом в ходе выступления перед местным госсоветом. В качестве примера блокировки он привел ситуацию с российскими каналами, в том числе ТРК «Крым». Необходимо «противопоставить этому максимальную открытость власти», заявил Аксенов.

Аксенов ранее сообщал, что Крым преодолел острую фазу нехватки воды для населения. При этом сейчас остается вопрос по водоснабжению Алушты.

крым аксенов сми соцсети
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Все новости / Общество / Аксенов высказался о блокировке крымских СМИ социальными сетями
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