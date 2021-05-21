Аксенов высказался о блокировке крымских СМИ социальными сетями

Симферополь, 21 мая. Блокировка СМИ Крыма социальными сетями — почва для манипуляций общественным мнением и питательная среда для провокаций и фейков, считает глава республики Сергей Аксенов.

Глава региона рассказал об этом в ходе выступления перед местным госсоветом. В качестве примера блокировки он привел ситуацию с российскими каналами, в том числе ТРК «Крым». Необходимо «противопоставить этому максимальную открытость власти», заявил Аксенов.

Аксенов ранее сообщал, что Крым преодолел острую фазу нехватки воды для населения. При этом сейчас остается вопрос по водоснабжению Алушты.