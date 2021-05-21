Выпускница раненой ножом учительницы рассказала о ее работе в школе

Пермь, 21 мая. Педагог Людмила Ишменева подверглась нападению со стороны десятиклассника в лицее №1 города Березники. Одна из ее бывших учениц рассказала о пострадавшей.

В интервью агентству «Политика сегодня» девушка по имени Елена отметила, что учитель физики пользовалась авторитетом среди коллег и учеников.

«Она очень сильный педагог. Она всегда требует на своих предметах. Благодаря такой требовательности, ее ученики защищают проекты, становятся призерами олимпиад и получают высокие баллы на ЕГЭ. Она немногословная, но очень веселая, с ней и пошутить можно», — поделилась Елена с журналистом издания.

Агрессивный 17-летний подросток напал на 74-летнюю женщину. Педагога сразу же доставили в городскую больницу. Медики приступили к операции, сообщает ФАН. Ее состояние оценивается как средней тяжести.