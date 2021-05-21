Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 13:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
Все новости
21 мая 13:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
Все новости

Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев

  /   Обновлено: 21 мая 2021 12:56
Общество
Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев
Фото Тульского Государственного Музея Оружия  / 

Тула, 21 мая. Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев. Это учреждения, которые связаны с именем первого российского императора.

Об этом заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова, которая лично приехала на открытие новой экспозиции под названием «Указом Петра Великого». Новая выставка посвящена истории оружейного производства на тульской земле.

«Это первая петровская выставка, которая посвящена оружейной теме. Тема оружия — это тульская тема. А Тула — абсолютно петровский город. Согласно указу президента Владимира Путина, в следующем году во многих российских городах (от Санкт-Петербурга до Воронежа) с размахом отметят 350 лет со дня рождения Петра Первого. Естественно, торжества состоятся и в Туле», — сказала Алла Манилова.

Новая выставка в тульском Музее Оружия будет работать до января 2023 года. На ней представлено более 80 экспонатов, которые раскрывают историю оружейного дела в Туле. Один из самых ярких экспонатов — отпечаток ладони Петра. Именно Петр Первый дал мощный толчок началу оружейного производства в городе. Неслучайно Тула называется оружейной столицей России.

тульская область петр великий алла манилова музей оружия
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 96766 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 73855 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 49843 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 45421 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 37539 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Общество / Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев
Рейтинг@Mail.ru