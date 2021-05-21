Тула, 21 мая. Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев. Это учреждения, которые связаны с именем первого российского императора.

Об этом заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова, которая лично приехала на открытие новой экспозиции под названием «Указом Петра Великого». Новая выставка посвящена истории оружейного производства на тульской земле.

«Это первая петровская выставка, которая посвящена оружейной теме. Тема оружия — это тульская тема. А Тула — абсолютно петровский город. Согласно указу президента Владимира Путина, в следующем году во многих российских городах (от Санкт-Петербурга до Воронежа) с размахом отметят 350 лет со дня рождения Петра Первого. Естественно, торжества состоятся и в Туле», — сказала Алла Манилова.

Новая выставка в тульском Музее Оружия будет работать до января 2023 года. На ней представлено более 80 экспонатов, которые раскрывают историю оружейного дела в Туле. Один из самых ярких экспонатов — отпечаток ладони Петра. Именно Петр Первый дал мощный толчок началу оружейного производства в городе. Неслучайно Тула называется оружейной столицей России.