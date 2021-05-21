Юнармейцы нарисовали «Граффити Победы» на опоре крупнейшего моста в Тюмени

Тюмень, 21 мая. Рисунок в честь ветеранов Великой Отечественной войны появился еще в одном регионе Российской Федерации благодаря инициативности и творчеству юнармейцев.

Сообщение об этом разметила пресс-служба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». На рисунке изображен участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Безносков Иван Захарович, вместе с юнармейцем Максимом Магсумовым, участником экспедиции «Восточный бастион».

Акция «Граффити Победы» призвана крепить связь между различными поколениями россиян, соединяя представителей эпох на одном рисунке. Он был выполнен юнармейцами Тюмени самостоятельно и размещен на опоре крупнейшего в городе моста, который находится на улице Челюскинцев.

Ранее стало известно, что юнармейцы в Вологде получили в подарок от городских властей речной теплоход.