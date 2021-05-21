Лицеист писал в Сети о подготовке к нападению на учительницу в Березниках

Пермь, 21 мая. Следствие выяснило, что напавший на учительницу в Пермском крае школьник готовился к своему поступку. Он писал о своих планах в Сети и публиковал фотографию оружия.

Намерения десятиклассника стали достоянием Сети за какое-то время до нападения на преподавателя. Подросток делился фотографией того самого ножа и писал в социальных сетях, что «готовится». Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Также выяснилось, что фотографиями и постами о подготовке к преступлению дело не ограничилось. Молодой человек оставил аудиосообщение, в котором заявил, что у него «едет крыша».

Ранее стало известно, что СК РФ по региону возбудил уголовное дело после нападения ученика 10-го класса на учительницу в Пермском крае. Дело квалифицировали как покушение на убийство.