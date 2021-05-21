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13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
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Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм

США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
pixabay.com  / 

Вашингтон, 21 мая. Корпорации «Макдональдс» грозит штраф в 10 миллиардов долларов из-за предъявленных компании обвинениях в расовой дискриминации. Соответствующий иск был подан в верховный суд округа Лос-Анджелес 20 мая.

С жалобой на корпорацию обратился чернокожий предприниматель Байрон Аллен, обвинивший «Макдональдс» в «расовой враждебности и расовых стереотипах» после того, как представители Чикагского отделения корпорации отказались размещать рекламу на принадлежащих ему телеканалах.

Согласно поданному судебному иску, в 2019 году корпорация «Макдональдс», более 40% потребителей которой являются афроамериканцами, потратила менее 5 млн долларов на размещение рекламы в СМИ, принадлежащих афроамериканцам, при общем рекламном бюджете в 1,6 млрд долларов.

««Макдональдс», как и большая часть корпоративной Америки в наши дни, публично демонстрирует свою приверженность разнообразию и инклюзивности, но это не более чем пустая риторика», — говорится в исковом заявлении.

Иск Аллена поступил в тот же день, когда представители «Макдональдс» сообщили о планах по увеличению к 2024 году затрат на рекламу в медиа, принадлежащих женщинам, а также различным расовым и сексуальным меньшинствам, с нынешних 2% до 5%.

Представители ответчика заявили, что удвоили финансовые показатели взаимоотношений с компаниями, принадлежащими меньшинствам и пообещали, что компания «рассмотрит и ответит соответствующим образом» на иск Аллена.

Ранее Байрон Аллен сумел добиться уступок от «Дженерал Моторс», которая, после обвинений в игнорировании СМИ, принадлежащих «цветным» меньшинствам, пообещала увеличить количество рекламы, размещаемой компанией в таких изданиях.

сша суд реклама макдональдс
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