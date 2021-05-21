Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм

Вашингтон, 21 мая. Корпорации «Макдональдс» грозит штраф в 10 миллиардов долларов из-за предъявленных компании обвинениях в расовой дискриминации. Соответствующий иск был подан в верховный суд округа Лос-Анджелес 20 мая.

С жалобой на корпорацию обратился чернокожий предприниматель Байрон Аллен, обвинивший «Макдональдс» в «расовой враждебности и расовых стереотипах» после того, как представители Чикагского отделения корпорации отказались размещать рекламу на принадлежащих ему телеканалах.

Согласно поданному судебному иску, в 2019 году корпорация «Макдональдс», более 40% потребителей которой являются афроамериканцами, потратила менее 5 млн долларов на размещение рекламы в СМИ, принадлежащих афроамериканцам, при общем рекламном бюджете в 1,6 млрд долларов.

««Макдональдс», как и большая часть корпоративной Америки в наши дни, публично демонстрирует свою приверженность разнообразию и инклюзивности, но это не более чем пустая риторика», — говорится в исковом заявлении.

Иск Аллена поступил в тот же день, когда представители «Макдональдс» сообщили о планах по увеличению к 2024 году затрат на рекламу в медиа, принадлежащих женщинам, а также различным расовым и сексуальным меньшинствам, с нынешних 2% до 5%.

Представители ответчика заявили, что удвоили финансовые показатели взаимоотношений с компаниями, принадлежащими меньшинствам и пообещали, что компания «рассмотрит и ответит соответствующим образом» на иск Аллена.

Ранее Байрон Аллен сумел добиться уступок от «Дженерал Моторс», которая, после обвинений в игнорировании СМИ, принадлежащих «цветным» меньшинствам, пообещала увеличить количество рекламы, размещаемой компанией в таких изданиях.