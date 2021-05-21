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13:12
Армия
Летчица испортила учения ВВС Канады кексами с неожиданным ингредиентом
13:11
Происшествия
Верховный суд признал движение неонацистов NS/WP террористическим
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
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Артиллерийские учения в Ленинградской области посетили свыше 70 военных атташе

  /   Обновлено: 21 мая 2021 12:26
Армия
Артиллерийские учения в Ленинградской области посетили свыше 70 военных атташе
wikipedia.org  /  The U.S. Army / CC BY 2.0

Санкт-Петербург, 21 мая. Представители аппарата военных атташе при посольствах иностранных государств смогли оценить мощь и выучку российских артиллеристов в ходе прошедших учений.

Информацию об этом распространила пресс-служба МО РФ.

«Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Лужский Западного военного округа, где офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности ствольной артиллерии и РСЗО по обнаружению и уничтожению учебных целей», — сказано в опубликованном релизе.

В стрельбах на Лужском полигоне были задействованы расчеты минометов «Поднос», минометных комплексов «Сани», гаубиц «Мста» различных модификаций и РСЗО «Смерч», отметили представители российского министерства обороны.

учения артиллерия атташе
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Все новости / Армия / Артиллерийские учения в Ленинградской области посетили свыше 70 военных атташе
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