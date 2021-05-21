Артиллерийские учения в Ленинградской области посетили свыше 70 военных атташе

Санкт-Петербург, 21 мая. Представители аппарата военных атташе при посольствах иностранных государств смогли оценить мощь и выучку российских артиллеристов в ходе прошедших учений.

Информацию об этом распространила пресс-служба МО РФ.

«Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Лужский Западного военного округа, где офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности ствольной артиллерии и РСЗО по обнаружению и уничтожению учебных целей», — сказано в опубликованном релизе.

В стрельбах на Лужском полигоне были задействованы расчеты минометов «Поднос», минометных комплексов «Сани», гаубиц «Мста» различных модификаций и РСЗО «Смерч», отметили представители российского министерства обороны.