Лавров обозначил стратегию СМИ РФ при освещении вакцин от COVID-19

Москва, 21 мая. Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, как отечественные СМИ освещают тему вакцин против коронавируса. Он сделал это в ходе марафона «Новое знание».

Российские журналисты делают только одну вещь. Когда на Западе появляется информация о COVID-19, в частности о вакцинах, СМИ в РФ пишут то же, что и за рубежом.

«Мы никогда ни одним словом никого не обижали», — подчеркнул Лавров.

Глава ведомства также назвал слова президента Франции Эммануля Макрона о «войне вакцин», которую якобы ведут РФ и КНР, неподобающими. В первый день трансляции «Нового знания» посмотрели пять млн человек.