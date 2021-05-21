Роскосмос одобрил стремление Илона Маска сотрудничать на международном уровне

Москва, 21 мая. Стремление Илона Маска развивать международное сотрудничество является хорошим показателем, заявили в Роскосмосе.

Однако в госкорпорации уверены, что начать взаимодействие следует с отмены санкций против российской ракетно-космической отрасли. Основатель американской авиакосмической компании SpaceX выразил уверенность, что между Россией и США должен быть усилен диалог. Он заявил об этом во время выступления на форуме «Новое знание».

Также существует необходимость дальнейшего развития космической отрасли, заявил ранее Маск. Стоит создать обитаемую базу на Луне и приступить к колонизации Марса, выразил он уверенность.