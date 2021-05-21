ФАН установил личность напавшего на учителя в Перми лицеиста

Пермь, 21 мая. Родители подростка, ударившего ножом преподавателя физики, работают в промышленности и никогда не привлекались к ответственности перед законом.

Учеником, напавшим на учительницу физики с ножом, оказался 16-летний Роман Д. У подростка полная благополучная семья, которая никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщил источник ФАН.

Инцидент произошел сегодня в лицее №1. От действий подростка пострадала 74-летняя учительница, которую оперируют в краевой больнице имени академика Вагнера, писал ФАН.