Лавров рассказал об откровенном разговоре с Блинкеном

Москва, 21 мая. Беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном была очень откровенной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский политик отметил, что встреча была конструктивной и настроенной на извлечение позитивного результата.

Ранее стало известно, что Лавров и Блинкен провели первые очные переговоры в Исландии. Встреча прошла после заседания Арктического совета в Рейкьявике. Глава МИД РФ подчеркнул, что от состояния российско-американских отношений зависит атмосфера на международной площадке.