Итоги дебатов: Более трети «за» - читатели ФАН поддержали «реанимацию» смертной казни 

Дебаты «Слово против слова», посвященные мораторию на смертную казнь, прошли 14 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В России смертная казнь не применяется уже 24 года. В споре, надо ли «реанимировать» этот вид наказания для людей, совершивших жестокие преступления, сошлись общественный деятель, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица», писатель Елена Бабич и петербургский художник, живописец, скульптор, архитектор, ректор художественной академии «Сверхкартина Вячеслава Чеботаря» Вячеслав Чеботарь.

В ходе дебатов Елена Бабич высказалась за отмену моратория на смертную казнь. Общественница считает, что это справедливое возмездие за зверские преступления. Иную точку зрения высказал ее оппонент Вячеслав Чеботарь. Он уверен, что для России высокотерпимость, уважение к православным корням и смертная казнь — вещи несовместимые.

Федеральное агентство новостей /

Обсуждение темы шло в три этапа.

Вопросы от ведущего. Вопросы участников друг другу. Вопросы от журналистов.

По окончании дебатов на сайте ФАН был размещен опрос, чтобы читатели могли высказать свою точку зрения и определить победителя. Вопрос отмены моратория на смертную казнь — непростой. Это видно и по результатам онлайн-голосования, которое длилось неделю, — разрыв между спикерами совсем небольшой. За позицию Елены Бабич, которая стала победителем дебатов, проголосовали 38,46% читателей. Вячеслава Чеботаря поддержали 30,77% участников опроса, еще 30,77% решили, что выявить победителя в этом споре нельзя.