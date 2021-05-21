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21 мая 15:12
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новостей
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
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Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
14:48
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Итоги дебатов: Более трети «за» — читатели ФАН поддержали «реанимацию» смертной казни

  /   Обновлено: 21 мая 2021 14:05
Общество
Итоги дебатов: Более трети «за» — читатели ФАН поддержали «реанимацию» смертной казни
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Дебаты «Слово против слова», посвященные мораторию на смертную казнь, прошли 14 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В России смертная казнь не применяется уже 24 года. В споре, надо ли «реанимировать» этот вид наказания для людей, совершивших жестокие преступления, сошлись общественный деятель, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица», писатель Елена Бабич и петербургский художник, живописец, скульптор, архитектор, ректор художественной академии «Сверхкартина Вячеслава Чеботаря» Вячеслав Чеботарь.

В ходе дебатов Елена Бабич высказалась за отмену моратория на смертную казнь. Общественница считает, что это справедливое возмездие за зверские преступления. Иную точку зрения высказал ее оппонент Вячеслав Чеботарь. Он уверен, что для России высокотерпимость, уважение к православным корням и смертная казнь — вещи несовместимые.

Итоги дебатов: Более трети «за» - читатели ФАН поддержали «реанимацию» смертной казни 
Федеральное агентство новостей  / 

Обсуждение темы шло в три этапа.

  1. Вопросы от ведущего.
  2. Вопросы участников друг другу.
  3. Вопросы от журналистов.

По окончании дебатов на сайте ФАН был размещен опрос, чтобы читатели могли высказать свою точку зрения и определить победителя. Вопрос отмены моратория на смертную казнь — непростой. Это видно и по результатам онлайн-голосования, которое длилось неделю, — разрыв между спикерами совсем небольшой. За позицию Елены Бабич, которая стала победителем дебатов, проголосовали 38,46% читателей. Вячеслава Чеботаря поддержали 30,77% участников опроса, еще 30,77% решили, что выявить победителя в этом споре нельзя.

бабич дебаты чеботарев мораторий на смертную казнь слово против слова
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Все новости / Общество / Итоги дебатов: Более трети «за» — читатели ФАН поддержали «реанимацию» смертной казни
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