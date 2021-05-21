Директора частного детского сада в Алтайском крае обвинили в мошенничестве

Барнаул, 21 мая. Правоохранители региона завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора детского сада Happy baby. Елена В. обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

История с мошенничеством в частном детском саду Happy baby в Барнауле стала достоянием общественности. Расследование уголовного дела завершено, СК РФ предъявил обвинение бывшему директору детского образовательного учреждения, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации следствия, в 2015 году Елена В. захотела поучаствовать в государственной программе долевого финансирования «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Но для выполнения условий у предпринимательницы не было достаточного количества средств. Тогда барнаулка через знакомого риелтора обратилась напрямую к собственнице помещения, которое хотела приобрести.

Вместе женщины подделали документы для участия в программе, в частности, договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена, и расписку о передаче денег в качестве частичного расчета по договору. Эти документы позволили мошенницам не только принять участие в госпрограмме, но и получить субсидии в размере 14 млн рублей из федерального бюджета.