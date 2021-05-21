Лицеист из Березников напал на учительницу из-за проблем с успеваемостью

Пермь, 21 мая. Испорченные отношения с преподавателем из-за плохих оценок могли побудить подростка к вооруженному нападению на педагога.

Ученик лицея №1, который напал с ножом на преподавателя, испытывал проблемы с успеваемостью, сообщает источник ФАН. Родители наняли сыну репетитора, однако это не помогло исправить ситуацию.

У подростка были разногласия с учительницей физики — по ее предмету он получил двойку за четверть. Предположительно, именно плохие отношения с педагогом побудили ученика к совершению преступления.

Ранее ФАН опубликовал кадры с места происшествия.