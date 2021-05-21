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21 мая 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
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Лицеист из Березников напал на учительницу из-за проблем с успеваемостью

  /   Обновлено: 21 мая 2021 12:25
Происшествия
Лицеист из Березников напал на учительницу из-за проблем с успеваемостью
pixabay.com  /  Wokandapix

Пермь, 21 мая. Испорченные отношения с преподавателем из-за плохих оценок могли побудить подростка к вооруженному нападению на педагога.

Ученик лицея №1, который напал с ножом на преподавателя, испытывал проблемы с успеваемостью, сообщает источник ФАН. Родители наняли сыну репетитора, однако это не помогло исправить ситуацию.

У подростка были разногласия с учительницей физики — по ее предмету он получил двойку за четверть. Предположительно, именно плохие отношения с педагогом побудили ученика к совершению преступления.

Ранее ФАН опубликовал кадры с места происшествия.

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