США надеются остановить строительство «Северного потока — 2» руками немцев

Вашингтон, 21 мая. Соединенные Штаты Америки не хотят вступать в конфликт с Германией из-за магистрального газопровода «Северный поток — 2», сообщил политолог Вадим Карасев.

В эфире передачи Владимира Соловьева «Сегодня Вечером» эксперт объяснил, каких событий в Евросоюзе ждут американцы. По мнению Карасева, власти США не хотят ссориться с немцами, однако выказывают намерение остановить строительство проекта руками ФРГ.

Специалист напомнил, что надежды американских властей сложно оценить, поскольку в сентябре текущего года канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отставку, соответственно, поменяется политическое направление. И, возможно, ее место займет представитель Партии «Зеленые», которая имеет крайне категоричный подход к «Северному потоку — 2».

«Далее – будет меняться правительство в Германии, будет новый министр экономики, не тот, который сегодня фактически поддерживает «Северный поток», немецкая бизнес-элита. Придут другие люди, для которых Северный поток не кажется таким важным для Германии», — резюмировал он.

Политолог также добавил, что правительство США действует очень хитро. На сегодняшний день они не могут пойти в лобовую и начать открыто управлять решением ФРГ, поскольку немцы являются основным американским партнером в ЕС. Однако власти Соединенных Штатов Америки стараются любыми путями выиграть газовую гонку и, возможно, в дальнейшем будут заручаться поддержкой «зеленых».

Ранее ФАН сообщил, что укладка «Северного потока — 2» в Дании быстрыми темпами идет к завершению. Крановое судно «Фортуна» за рекордное количество дней войдет в экономическую зону ФРГ в Балтийском море.