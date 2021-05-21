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21 мая 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
12:39
Общество
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США надеются остановить строительство «Северного потока — 2» руками немцев

Экономика
США надеются остановить строительство «Северного потока — 2» руками немцев
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Вашингтон, 21 мая. Соединенные Штаты Америки не хотят вступать в конфликт с Германией из-за магистрального газопровода «Северный поток — 2», сообщил политолог Вадим Карасев.

В эфире передачи Владимира Соловьева «Сегодня Вечером» эксперт объяснил, каких событий в Евросоюзе ждут американцы. По мнению Карасева, власти США не хотят ссориться с немцами, однако выказывают намерение остановить строительство проекта руками ФРГ.

Специалист напомнил, что надежды американских властей сложно оценить, поскольку в сентябре текущего года канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отставку, соответственно, поменяется политическое направление. И, возможно, ее место займет представитель Партии «Зеленые», которая имеет крайне категоричный подход к «Северному потоку — 2».

«Далее – будет меняться правительство в Германии, будет новый министр экономики, не тот, который сегодня фактически поддерживает «Северный поток», немецкая бизнес-элита. Придут другие люди, для которых Северный поток не кажется таким важным для Германии», — резюмировал он.

Политолог также добавил, что правительство США действует очень хитро. На сегодняшний день они не могут пойти в лобовую и начать открыто управлять решением ФРГ, поскольку немцы являются основным американским партнером в ЕС. Однако власти Соединенных Штатов Америки стараются любыми путями выиграть газовую гонку и, возможно, в дальнейшем будут заручаться поддержкой «зеленых».

Ранее ФАН сообщил, что укладка «Северного потока — 2» в Дании быстрыми темпами идет к завершению. Крановое судно «Фортуна» за рекордное количество дней войдет в экономическую зону ФРГ в Балтийском море.

северный поток-2 германия карасев
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