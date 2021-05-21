Губернатор Пермского края высказался о нападении на учительницу в Березниках

Пермь, 21 мая. Недавняя проверка безопасности, проведенная во всех школах региона, не смогла предотвратить инцидент в лицее города Березники. Обыскивать каждого ученика на входе невозможно.

Министр образования Пермского края была направлена в Березники для выяснения обстоятельств нападения на учительницу в лицее №1, заявил губернатор. Также глава региона подчеркнул, что у правоохранительных органов никогда не было претензий к родителям задержанного школьника, которые в настоящее время находятся на отдыхе в Сочи.

По словам чиновника, недавно во всех школах Пермского края была проведена комплексная проверка безопасности. Губернатор считает, что нападение не удалось предотвратить, потому что нож в здание пронес ученик лицея.

В результате происшествия пострадала женщина, имеющая за плечами 53 года педагогического стажа. Ранее ей было присвоено звание заслуженного учителя России, писал ФАН.