Сколько бы ни рассуждали о том, что век бумажных книг позади и совсем скоро их полностью вытеснят электронные носители, к счастью, пока что это не так: большинство читающих людей признается, что шелестеть страничками, открывая новые или возвращаясь к любимым фрагментам, — это ни с чем не сравнимое удовольствие, которое не в силах заменить ни один даже самый навороченный гаджет.

Печатные издания стоят недешево, и люди стали вновь, как и раньше, приходить в библиотеки, чтобы читать новинки или освежить в памяти что-нибудь из классики. Библиотека — это не просто место для хранения книг, это целый мир со своей неповторимой атмосферой, где царят спокойствие, тишина и умиротворение.

Правят этим прекрасным царством удивительные люди — библиотекари. Настоящие профессионалы своего дела, они знают о книгах все и готовы делиться знаниями с каждым, кто решил заглянуть за очередным томиком любимого писателя.

В России День библиотекаря отмечается 27 мая. Мы не могли остаться в стороне от такого замечательного события и решили рассказать читателям ФАН, когда появился этот праздник и как его принято отмечать в нашей стране.

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Немного истории

Первая библиотека была основана в Вавилоне во II тысячелетии до н. э. Изначально хранившиеся там экземпляры представляли собой глиняные таблички с клинописью, позднее им на смену пришли книги со страницами из папируса.

В те времена позволить себе иметь собрание книг могли лишь очень богатые и знатные люди, поскольку перепись одного тома занимала несколько лет. Летописи, хранившие в себе историю, знания и мудрые изречения, ценились на вес золота и были доступны только знати. Простолюдинам вход в библиотеки был воспрещен. Книги охранялись подобно сокровищам и даже крепились к полкам цепью.

Любопытный факт! Тяга к знаниям была настолько высока, что каждое причаливавшее в порт Александрии судно отдавало на перепись все привезенные с собой книги.

По мере того как росло количество книг, стали появляться публичные библиотеки. Отыскать нужное произведение среди множества томов было не так-то просто: возникла необходимость в людях, которые могли бы ориентировать читателей в этом новом мире. Так появилась профессия библиотекаря. К ее представителям относились с огромным уважением, далеко не каждый мог претендовать на столь почетную должность.

Первая общественная библиотека в России, получившая название Императорской публичной библиотеки, была открыта 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Сегодня это Российская национальная библиотека. День библиотекаря, учрежденный в 1995 году, приурочили именно к этому событию.

Москва обзавелась своей общедоступной библиотекой несколько позже — в 1862 году.

С 1918 года в стране начался процесс национализации книг, главным идеологом которого была Надежда Константиновна Крупская.

В Советском Союзе библиотеки были невероятно популярны. Читательские билеты были практически у каждого. Сюда приходили дети и взрослые, чтобы перечитать любимые произведения, найти долгожданную новинку или подготовиться к экзаменам в тишине читального зала.

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Традиции праздника

День библиотекаря, который еще носит название Общероссийский день библиотек, ставит своей целью привлечь внимание общественности к труду представителей этой профессии и необходимости всячески развивать культуру чтения. 27 мая библиотекари получают поздравления от руководства, коллег и близких.

В эпоху информационных технологий и общей доступности книг — как в электронном, так и в бумажном формате — библиотеки утратили свою популярность, но их руководители и простые работники пытаются делать все возможное, чтобы возродить былой интерес и привлечь новых читателей. В стенах библиотек проводятся встречи с популярными писателями, организуются творческие вечера и различные мастер-классы. Чтобы заинтересовать самых маленьких посетителей и привить малышам любовь к книгам, в читальных залах устраиваются красочные театрализованные представления по мотивам любимых сказок.

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Что подарить на День библиотекаря

Если среди ваших знакомых или родных есть библиотекари, не забудьте поздравить их с праздником. Предлагаем несколько вариантов подарков, которые наверняка порадуют представителя этой интеллигентной профессии:

книга с автографом любимого автора;

редкое издание в красивом переплете;

красивая ручка с ежедневником;

удобная настольная лампа с гнущимся во все стороны корпусом;

настольный увлажнитель воздуха;

гамак для ног;

билет в театр, на выставку, в музей, консерваторию и т. д.