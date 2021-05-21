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21 мая 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
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Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России

Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
pixabay.com  / 

Сколько бы ни рассуждали о том, что век бумажных книг позади и совсем скоро их полностью вытеснят электронные носители, к счастью, пока что это не так: большинство читающих людей признается, что шелестеть страничками, открывая новые или возвращаясь к любимым фрагментам, — это ни с чем не сравнимое удовольствие, которое не в силах заменить ни один даже самый навороченный гаджет.

Печатные издания стоят недешево, и люди стали вновь, как и раньше, приходить в библиотеки, чтобы читать новинки или освежить в памяти что-нибудь из классики. Библиотека — это не просто место для хранения книг, это целый мир со своей неповторимой атмосферой, где царят спокойствие, тишина и умиротворение.

Правят этим прекрасным царством удивительные люди — библиотекари. Настоящие профессионалы своего дела, они знают о книгах все и готовы делиться знаниями с каждым, кто решил заглянуть за очередным томиком любимого писателя.

В России День библиотекаря отмечается 27 мая. Мы не могли остаться в стороне от такого замечательного события и решили рассказать читателям ФАН, когда появился этот праздник и как его принято отмечать в нашей стране.

Библиотекарь знает о книгах все
pixabay.com  / 

Немного истории

Первая библиотека была основана в Вавилоне во II тысячелетии до н. э. Изначально хранившиеся там экземпляры представляли собой глиняные таблички с клинописью, позднее им на смену пришли книги со страницами из папируса.

В те времена позволить себе иметь собрание книг могли лишь очень богатые и знатные люди, поскольку перепись одного тома занимала несколько лет. Летописи, хранившие в себе историю, знания и мудрые изречения, ценились на вес золота и были доступны только знати. Простолюдинам вход в библиотеки был воспрещен. Книги охранялись подобно сокровищам и даже крепились к полкам цепью.

Любопытный факт! Тяга к знаниям была настолько высока, что каждое причаливавшее в порт Александрии судно отдавало на перепись все привезенные с собой книги.

По мере того как росло количество книг, стали появляться публичные библиотеки. Отыскать нужное произведение среди множества томов было не так-то просто: возникла необходимость в людях, которые могли бы ориентировать читателей в этом новом мире. Так появилась профессия библиотекаря. К ее представителям относились с огромным уважением, далеко не каждый мог претендовать на столь почетную должность.

Первая общественная библиотека в России, получившая название Императорской публичной библиотеки, была открыта 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Сегодня это Российская национальная библиотека. День библиотекаря, учрежденный в 1995 году, приурочили именно к этому событию.

Москва обзавелась своей общедоступной библиотекой несколько позже — в 1862 году.

С 1918 года в стране начался процесс национализации книг, главным идеологом которого была Надежда Константиновна Крупская.

В Советском Союзе библиотеки были невероятно популярны. Читательские билеты были практически у каждого. Сюда приходили дети и взрослые, чтобы перечитать любимые произведения, найти долгожданную новинку или подготовиться к экзаменам в тишине читального зала.

В древности книги ценились на вес золота
pixabay.com  / 

Традиции праздника

День библиотекаря, который еще носит название Общероссийский день библиотек, ставит своей целью привлечь внимание общественности к труду представителей этой профессии и необходимости всячески развивать культуру чтения. 27 мая библиотекари получают поздравления от руководства, коллег и близких.

В эпоху информационных технологий и общей доступности книг — как в электронном, так и в бумажном формате — библиотеки утратили свою популярность, но их руководители и простые работники пытаются делать все возможное, чтобы возродить былой интерес и привлечь новых читателей. В стенах библиотек проводятся встречи с популярными писателями, организуются творческие вечера и различные мастер-классы. Чтобы заинтересовать самых маленьких посетителей и привить малышам любовь к книгам, в читальных залах устраиваются красочные театрализованные представления по мотивам любимых сказок.

Люди стали возвращаться в библиотеки
pixabay.com  / 

Что подарить на День библиотекаря

Если среди ваших знакомых или родных есть библиотекари, не забудьте поздравить их с праздником. Предлагаем несколько вариантов подарков, которые наверняка порадуют представителя этой интеллигентной профессии:

  • книга с автографом любимого автора;
  • редкое издание в красивом переплете;
  • красивая ручка с ежедневником;
  • удобная настольная лампа с гнущимся во все стороны корпусом;
  • настольный увлажнитель воздуха;
  • гамак для ног;
  • билет в театр, на выставку, в музей, консерваторию и т. д.

Редкое издание в красивом переплете — отличный подарок на День библиотекаря
pixabay.com  / 

библиотека библиотекарь день библиотекаря общероссийский день библиотек
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