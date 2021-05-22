Эффект края, или Как мы мешаем сами себе

«Запоминается последняя фраза — это правило Штирлиц вывел для себя словно математическое доказательство. Важно — как войти в нужный разговор, но еще важнее — искусство выхода из разговора», — эта цитата из прекрасного фильма «17 мгновений весны» как нельзя лучше иллюстрирует такой феномен человеческой памяти, как эффект края.

Работа мозга все еще активно изучается, и исследователи могут лишь строить теории, почему люди запоминают одни события лучше других. Об этом, а также о том, как подобная избирательность мешает или помогает нам, ФАН рассказала психолог Марина Алясова.

Что такое эффект края

Суть эффекта заключается в том, что человек из всего массива полученных данных лучше запоминает первые и последние.

В свое время его активно изучал немецкий психолог Эбиннгауз. Современные специалисты поддерживают и развивают его выводы, рассматривая эффект края в сопряжении с такими позиционными эффектами:

• первичности — первого впечатления;

• недавности — превалирование недавних событий (или полученной информации) над произошедшими ранее.

«Позиционные эффекты — это феномен разного восприятия и воспроизведения данных, находящихся в разных местах воспринимаемого информационного потока. Возможность выделения эффектов недавности и первичности связана с существованием кратковременной и долговременной памяти. Известно, что эффект недавности может исчезать, если после ознакомления с какой-либо информацией человеку необходимо выполнить практическую задачу, но сохранится эффект первичности», — пояснила Марина Алясова.

Из личного архива - Марина Алясова /

Психолог добавила — при дисфункции памяти эффект первичности может отсутствовать вовсе, хотя эффект недавности будет. Эффект первичности со временем утрачивает свои позиции, что связано с возрастом человека и перераспределением внимания. Неудивительно, что эффект края может стираться. Но чаще всего это происходит даже не из-за возраста, а по причине мощной экспрессивно-эмоциональной окраски получаемой информации.

Как феномен влияет на поведение человека

«Эффект существенно влияет на последующее восприятие человеком окружающей его реальности. Так, произведенное на него первое впечатление может стать фатальным, и изменить его окажется невозможно (прослеживается влияние позиционного эффекта первичности). Впрочем, эффект недавности, или краевого восприятия, может справиться с этой задачей, особенно если полученная информация отличается от привычного представления об объекте», — добавила Марина Алясова.

Поэтому, заметила психолог, человеку свойственно помнить свой первый поцелуй, первую любовь, первую зарплату или иное важное событие, произошедшее впервые. А иногда он может замечать, что при прослушивании нескольких мелодий последняя «отпечатывается» в мозгу, перебивая даже мысли. Кстати, остановить этот процесс можно, просто послушав иную, менее раздражающую, песню.

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Собственно, вот так человеческое подсознание может загнать себя в тупик, выйти из которого будет непросто. Некоторым даже может понадобиться помощь психолога. Впрочем, сам по себе эффект края активно используется в нашей жизни:

маркетологи используют его для хороших продаж и повышения узнаваемости бренда, ставя название компании в начале и конце рекламы;

при работе над интернет-магазинами специалисты располагают кнопку «Купить» или «Корзина» в конце меню, а «Каталог» или «Товары» — в начале;

грамотные педагоги выстраивают свои лекции таким образом, чтобы самая важная информация подавалась сразу и в конце занятия;

управленцы при работе с коллективом могут сначала озвучивать сотрудникам обобщенные цели компании, а затем — их личные и мотивационные бонусы.

Назвать эффект края хорошим или плохим нельзя. Но если знать о нем, можно скорректировать свое восприятие и поведение, чтобы избежать неприятных последствий, уверена Марина Алясова.