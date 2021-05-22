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Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
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Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
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Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
23:00
Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
Политика
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Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
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Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
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Эффект края, или Как мы мешаем сами себе

  /   Обновлено: 22 мая 2021 00:06
Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
pixabay.com  / 

«Запоминается последняя фраза — это правило Штирлиц вывел для себя словно математическое доказательство. Важно — как войти в нужный разговор, но еще важнее — искусство выхода из разговора», — эта цитата из прекрасного фильма «17 мгновений весны» как нельзя лучше иллюстрирует такой феномен человеческой памяти, как эффект края.

Работа мозга все еще активно изучается, и исследователи могут лишь строить теории, почему люди запоминают одни события лучше других. Об этом, а также о том, как подобная избирательность мешает или помогает нам, ФАН рассказала психолог Марина Алясова.

Что такое эффект края

Суть эффекта заключается в том, что человек из всего массива полученных данных лучше запоминает первые и последние.

В свое время его активно изучал немецкий психолог Эбиннгауз. Современные специалисты поддерживают и развивают его выводы, рассматривая эффект края в сопряжении с такими позиционными эффектами:

• первичности — первого впечатления;

• недавности — превалирование недавних событий (или полученной информации) над произошедшими ранее.

«Позиционные эффекты — это феномен разного восприятия и воспроизведения данных, находящихся в разных местах воспринимаемого информационного потока. Возможность выделения эффектов недавности и первичности связана с существованием кратковременной и долговременной памяти. Известно, что эффект недавности может исчезать, если после ознакомления с какой-либо информацией человеку необходимо выполнить практическую задачу, но сохранится эффект первичности», — пояснила Марина Алясова.

Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
Из личного архива - Марина Алясова  / 

Психолог добавила — при дисфункции памяти эффект первичности может отсутствовать вовсе, хотя эффект недавности будет. Эффект первичности со временем утрачивает свои позиции, что связано с возрастом человека и перераспределением внимания. Неудивительно, что эффект края может стираться. Но чаще всего это происходит даже не из-за возраста, а по причине мощной экспрессивно-эмоциональной окраски получаемой информации.

Как феномен влияет на поведение человека

«Эффект существенно влияет на последующее восприятие человеком окружающей его реальности. Так, произведенное на него первое впечатление может стать фатальным, и изменить его окажется невозможно (прослеживается влияние позиционного эффекта первичности). Впрочем, эффект недавности, или краевого восприятия, может справиться с этой задачей, особенно если полученная информация отличается от привычного представления об объекте», — добавила Марина Алясова.

Поэтому, заметила психолог, человеку свойственно помнить свой первый поцелуй, первую любовь, первую зарплату или иное важное событие, произошедшее впервые. А иногда он может замечать, что при прослушивании нескольких мелодий последняя «отпечатывается» в мозгу, перебивая даже мысли. Кстати, остановить этот процесс можно, просто послушав иную, менее раздражающую, песню.

Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
 / 

Собственно, вот так человеческое подсознание может загнать себя в тупик, выйти из которого будет непросто. Некоторым даже может понадобиться помощь психолога. Впрочем, сам по себе эффект края активно используется в нашей жизни:

  • маркетологи используют его для хороших продаж и повышения узнаваемости бренда, ставя название компании в начале и конце рекламы;
  • при работе над интернет-магазинами специалисты располагают кнопку «Купить» или «Корзина» в конце меню, а «Каталог» или «Товары» — в начале;
  • грамотные педагоги выстраивают свои лекции таким образом, чтобы самая важная информация подавалась сразу и в конце занятия;
  • управленцы при работе с коллективом могут сначала озвучивать сотрудникам обобщенные цели компании, а затем — их личные и мотивационные бонусы.

Назвать эффект края хорошим или плохим нельзя. Но если знать о нем, можно скорректировать свое восприятие и поведение, чтобы избежать неприятных последствий, уверена Марина Алясова.

память психология общение
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