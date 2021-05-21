Дальнобойщика подозревают в многолетнем насилии над падчерицей в Приморье

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
12:39
Общество
Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев
Все новости
21 мая 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
12:39
Общество
Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев
Все новости

Дальнобойщика подозревают в многолетнем насилии над падчерицей в Приморье

Происшествия
Дальнобойщика подозревают в многолетнем насилии над падчерицей в Приморье
pxhere.com  / 

Спасск-Дальний, 21 мая. Сыщики пытаются выйти на след подозреваемого в сексуальном насилии над своей падчерицей. Как стало известно ФАН, мужчина на данный момент находится в служебной командировке.

В дежурную часть Спасска-Дальнего 19 мая поступило сообщение от психолога одной из школ. В ходе доверительной беседы ей удалось узнать, что над одной из ученицей восьмого класса общеобразовательного учреждения длительное время издевается отчим. Она так же сообщила, что ребенок ей рассказал о том, что сожитель ее мамы неоднократно вступал с ней в половую связь по принуждению. Вся злодеяния длились около четырех лет.

Следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по данному факту по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

«К сожалению мы пока не смогли задержать подозреваемого, — рассказал ФАН источник в полиции края. — Дело в том, что мужчина работает вахтовым методом дальнобойщиком на большегрузном автомобиле. Как только он появится в регионе, его доставят для разбирательства в следственные органы».

Правоохранители, участвовавшие в осмотре квартиры, где происходили злодеяния, изъяли биологические следы предполагаемого преступника и лубрикант.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

дети уголовное дело приморье насилие школа
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 96766 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 73855 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 49843 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 45421 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 37539 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Происшествия / Дальнобойщика подозревают в многолетнем насилии над падчерицей в Приморье
Рейтинг@Mail.ru