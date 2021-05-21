Дальнобойщика подозревают в многолетнем насилии над падчерицей в Приморье

Спасск-Дальний, 21 мая. Сыщики пытаются выйти на след подозреваемого в сексуальном насилии над своей падчерицей. Как стало известно ФАН, мужчина на данный момент находится в служебной командировке.

В дежурную часть Спасска-Дальнего 19 мая поступило сообщение от психолога одной из школ. В ходе доверительной беседы ей удалось узнать, что над одной из ученицей восьмого класса общеобразовательного учреждения длительное время издевается отчим. Она так же сообщила, что ребенок ей рассказал о том, что сожитель ее мамы неоднократно вступал с ней в половую связь по принуждению. Вся злодеяния длились около четырех лет.

Следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по данному факту по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

«К сожалению мы пока не смогли задержать подозреваемого, — рассказал ФАН источник в полиции края. — Дело в том, что мужчина работает вахтовым методом дальнобойщиком на большегрузном автомобиле. Как только он появится в регионе, его доставят для разбирательства в следственные органы».

Правоохранители, участвовавшие в осмотре квартиры, где происходили злодеяния, изъяли биологические следы предполагаемого преступника и лубрикант.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.