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21 мая 13:11
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новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
12:39
Общество
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День российского предпринимательства: как отметят главный праздник бизнесменов в 2021 году

Общество
День российского предпринимательства: как отметят главный праздник бизнесменов в 2021 году
pixabay.com  / 

Один из самых молодых профессиональных праздников в нашей стране — День российского предпринимательства. Он был учрежден в 2007 году, когда впервые руководство страны в открытую заявило о ценности и значимости развития предпринимательства в России.

В нынешнем году праздник отметят в 14-й раз. Он уже приобрел собственные традиции и стал привычным поводом для встреч бизнесменов на общенациональном и региональном уровнях.

26 мая — День российского предпринимательства

Красным днем для предпринимателей стала дата 26 мая. Исторического значения у нее нет, однако деятельность бизнесменов традиционно оказывала значимое влияние на развитие российского общества.

В советское время она была запрещена, а официальное разрешение на легальную работу бизнесмены получили только в 1991 году с принятием соответствующего закона. Спустя более чем 15 лет когорта отечественных предпринимателей, ставшая двигателем экономического роста страны, достигла почти пяти миллионов человек. Подписание президентом России Владимиром Путиным закона об утверждении профессионального праздника стало тому подтверждением.

Инициатива главы государства подверглась тогда жесткой критике. Представители общественных и политических движений отмечали преждевременность этого шага. Слишком много проблем тогда существовало в предпринимательской среде. Несмотря на масштабы, бизнес и деловая культура все еще находились в стадии формирования, а в законодательной базе существовали многочисленные пробелы.

Однако праздник прижился, а российский бизнес стремительно менялся, преображался и к нынешнему дню приобрел значение главного источника развития общества. Проблем в этой сфере меньше не стало, а 2020-й год оказался одним из самых сложных в истории предпринимательства страны. Но на темпах развития бизнеса он едва ли сказался: остановить движение вверх во многих сферах коммерческой деятельности уже невозможно.

Российский бизнес развивается несмотря на кризисы
pixabay.com  / 

Как отметят День российского предпринимательства в 2021 году

Если до 2007 года главными сферами бизнес-активности в России оставались торговля и операции с недвижимостью, то сегодня векторы развития изменились. Страна стала плацдармом для формирования наукоемких отраслей производства, технологичных и креативных проектов, в которых главным активом становятся интеллект и знания.

Как отмечают представители Российского союза промышленников и предпринимателей, наиболее уверенный рост сегодня демонстрирует бизнес в индустриях:

  • СМИ;
  • изобразительного искусства;
  • интернет-рекламы;
  • IT, создания мобильных приложений и видеоигр;
  • туризма.

Эти отрасли вовлекают все больше россиян, формируют новые рабочие места и служат источниками пополнения местных бюджетов. А сами предприниматели из закрытой, непонимаемой обществом элиты становятся полноправными строителями российской реальности, активными участниками социальных и общественных процессов, нередко — меценатами и инициаторами значимых инициатив.

Эти инициативы часто обсуждают именно в День российского предпринимательства, ведь у бизнесменов не бывает выходных. Руководители компаний, владельцы малого и среднего бизнеса организуют конференции, проводят круглые столы, которые служат хорошими площадками для диалога. Такие встречи важны для бизнеса, так как позволяют поделиться с участниками рынка новыми предложениями, нестандартными решениями, представить обществу эксклюзивные продукты и услуги.

Часто именно ко Дню предпринимательства подводят итоги конкурсов бизнес-идей и распределяют средства грантовой поддержки бизнесменам, чьи инициативы и решения обладают наиболее значимым для общества потенциалом.

бизнес предприниматели день российского предпринимательства
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