Один из самых молодых профессиональных праздников в нашей стране — День российского предпринимательства. Он был учрежден в 2007 году, когда впервые руководство страны в открытую заявило о ценности и значимости развития предпринимательства в России.

В нынешнем году праздник отметят в 14-й раз. Он уже приобрел собственные традиции и стал привычным поводом для встреч бизнесменов на общенациональном и региональном уровнях.

26 мая — День российского предпринимательства

Красным днем для предпринимателей стала дата 26 мая. Исторического значения у нее нет, однако деятельность бизнесменов традиционно оказывала значимое влияние на развитие российского общества.

В советское время она была запрещена, а официальное разрешение на легальную работу бизнесмены получили только в 1991 году с принятием соответствующего закона. Спустя более чем 15 лет когорта отечественных предпринимателей, ставшая двигателем экономического роста страны, достигла почти пяти миллионов человек. Подписание президентом России Владимиром Путиным закона об утверждении профессионального праздника стало тому подтверждением.

Инициатива главы государства подверглась тогда жесткой критике. Представители общественных и политических движений отмечали преждевременность этого шага. Слишком много проблем тогда существовало в предпринимательской среде. Несмотря на масштабы, бизнес и деловая культура все еще находились в стадии формирования, а в законодательной базе существовали многочисленные пробелы.

Однако праздник прижился, а российский бизнес стремительно менялся, преображался и к нынешнему дню приобрел значение главного источника развития общества. Проблем в этой сфере меньше не стало, а 2020-й год оказался одним из самых сложных в истории предпринимательства страны. Но на темпах развития бизнеса он едва ли сказался: остановить движение вверх во многих сферах коммерческой деятельности уже невозможно.

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Как отметят День российского предпринимательства в 2021 году

Если до 2007 года главными сферами бизнес-активности в России оставались торговля и операции с недвижимостью, то сегодня векторы развития изменились. Страна стала плацдармом для формирования наукоемких отраслей производства, технологичных и креативных проектов, в которых главным активом становятся интеллект и знания.

Как отмечают представители Российского союза промышленников и предпринимателей, наиболее уверенный рост сегодня демонстрирует бизнес в индустриях:

СМИ;

изобразительного искусства;

интернет-рекламы;

IT, создания мобильных приложений и видеоигр;

туризма.

Эти отрасли вовлекают все больше россиян, формируют новые рабочие места и служат источниками пополнения местных бюджетов. А сами предприниматели из закрытой, непонимаемой обществом элиты становятся полноправными строителями российской реальности, активными участниками социальных и общественных процессов, нередко — меценатами и инициаторами значимых инициатив.

Эти инициативы часто обсуждают именно в День российского предпринимательства, ведь у бизнесменов не бывает выходных. Руководители компаний, владельцы малого и среднего бизнеса организуют конференции, проводят круглые столы, которые служат хорошими площадками для диалога. Такие встречи важны для бизнеса, так как позволяют поделиться с участниками рынка новыми предложениями, нестандартными решениями, представить обществу эксклюзивные продукты и услуги.

Часто именно ко Дню предпринимательства подводят итоги конкурсов бизнес-идей и распределяют средства грантовой поддержки бизнесменам, чьи инициативы и решения обладают наиболее значимым для общества потенциалом.