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21 мая 13:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Политика
Франция приветствует возобновление диалога США и России по контролю над вооружениями
13:10
Армия
ВСУ начали интенсивный обстрел Горловки из крупнокалиберных минометов
13:10
Общество
Блогеры испытали на себе реалии военного времени в проекте «Пережить, чтобы помнить»
13:09
Шоу-бизнес
Поклонники пришли в восторг от нового фото стильных детей Пугачевой и Галкина
13:06
Общество
Lego выпустит набор в цветах ЛГБТ-сообщества
13:04
Новости Сирии
Объявлен состав делегации Совфеда для наблюдения за выборами в Сирии
13:03
Армия
Sohu: новый российский комплекс РЭБ превратил американские F-35 в посмешище
13:00
Общество
Эфир: Возрождение культурных традиций после пандемии
12:59
Политика
Лукашенко выступил за свободное перемещение граждан по территории стран ЕАЭС
12:57
Политика
Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:55
Политика
Тихановская посетит Прагу по приглашению Сената Чехии
12:54
Происшествия
Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей
12:53
Армия
Эксперт предупредил об опасной концентрации войск НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии
12:47
Общество
Три вида COVID-сертификатов будут доступны в ЕС с 1 июля
12:47
Общество
Хранителям книг посвящается: как и когда отмечается День библиотекаря в России
12:45
Ближний Восток
Праздник на палестинских улицах: как прошла первая ночь перемирия Израиля и Газы
12:45
Общество
Представитель «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за технический сбой
12:43
Общество
Аксенов предложил строить в Крыму ледоколы и буксирно-спасательные суда
12:43
США
Афроамериканец подал 10-миллиардный иск против «Макдональдс» за расизм
12:39
Общество
Тульский Музей Оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев
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«Король сорняков» атаковал Тульскую область

Общество
«Король сорняков» атаковал Тульскую область
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Тула, 21 мая. Его называют «королем сорняков». В разгар мая в оружейной столице стартуют работы по борьбе с опасным и очень живучим сорняком — борщевиком Сосновского.

В городе его встретишь нечасто, а вот села и деревни, обочины дорог, леса и дачные кооперативы этот сорняк очень даже любит. В настоящий момент он невысокий, только-только набирает силу, но через 2-3 недели станет огромным. Отдельные особи достигают трех метров.

Появился гигантский сорняк в России в 60-е годы прошлого века. Тогда считалось, что он прекрасная кормовая база для скота. Но в те времена не допускали стадии созревания плодов. Таким образом, сдерживали распространение этого вида.

Борщевик можно встретить и на Кавказе, и на Дальнем Востоке. А за последние годы он оккупировал практически всю Европейскую территорию России. Размножается он быстро, к климату неприхотлив, а вот избавиться от него практически нереально.

Десятилетиями в регионе идет с ним борьба, но уничтожить полностью это зловредное растение, увы, никак не удается. И дело даже не том, что этому в регионе не уделяется достаточного внимания. Скорее, наоборот. Тем не менее, сорняк этот очень живучий. И все дело в его строении. Вот что об этом говорят биологи.

«Борщевик размножается семенами. Они легкие, переносятся ветром. Сейчас борщевик внедрился в некоторые лесные массивы. Значит, не нужно допускать их созревания. Поэтому эффективным будет регулярное скашивание, по несколько раз за сезон. К тому же это ослабит и корневую систему. Растение перейдет на так называемую стадию низкой жизни», — рассказала ФАН доктор биологических наук, заведующая кафедры биологии Тульского государственного университета Елена Волкова.

Однако тульские специалисты сдаваться не собираются. В этом сезоне планируется обработать в оружейной столице от этого сорняка более 300 гектаров территории тульских земель. И май — выбран не случайно. Оказывается, именно в этот период сорняк особенно восприимчив к гербицидам. Что важно — при обработке другие растения не страдают.

В Тульском регионе существует два вида борщевика Сосновского. При этом только один из них является ядовитым и представляет собой опасность. Он отличается фиолетовыми волосками на стебле. Если ядовитый сок от этого растения попал на кожу — надо срочно, по мнению медиков, уйти в тень, желательно накрыть поврежденный участок тканью и немедленно отправиться к врачу. А в идеале — вообще держаться от него подальше.

тульская область борщевик сосновского
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