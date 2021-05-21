«Король сорняков» атаковал Тульскую область

Тула, 21 мая. Его называют «королем сорняков». В разгар мая в оружейной столице стартуют работы по борьбе с опасным и очень живучим сорняком — борщевиком Сосновского.

В городе его встретишь нечасто, а вот села и деревни, обочины дорог, леса и дачные кооперативы этот сорняк очень даже любит. В настоящий момент он невысокий, только-только набирает силу, но через 2-3 недели станет огромным. Отдельные особи достигают трех метров.

Появился гигантский сорняк в России в 60-е годы прошлого века. Тогда считалось, что он прекрасная кормовая база для скота. Но в те времена не допускали стадии созревания плодов. Таким образом, сдерживали распространение этого вида.

Борщевик можно встретить и на Кавказе, и на Дальнем Востоке. А за последние годы он оккупировал практически всю Европейскую территорию России. Размножается он быстро, к климату неприхотлив, а вот избавиться от него практически нереально.

Десятилетиями в регионе идет с ним борьба, но уничтожить полностью это зловредное растение, увы, никак не удается. И дело даже не том, что этому в регионе не уделяется достаточного внимания. Скорее, наоборот. Тем не менее, сорняк этот очень живучий. И все дело в его строении. Вот что об этом говорят биологи.

«Борщевик размножается семенами. Они легкие, переносятся ветром. Сейчас борщевик внедрился в некоторые лесные массивы. Значит, не нужно допускать их созревания. Поэтому эффективным будет регулярное скашивание, по несколько раз за сезон. К тому же это ослабит и корневую систему. Растение перейдет на так называемую стадию низкой жизни», — рассказала ФАН доктор биологических наук, заведующая кафедры биологии Тульского государственного университета Елена Волкова.

Однако тульские специалисты сдаваться не собираются. В этом сезоне планируется обработать в оружейной столице от этого сорняка более 300 гектаров территории тульских земель. И май — выбран не случайно. Оказывается, именно в этот период сорняк особенно восприимчив к гербицидам. Что важно — при обработке другие растения не страдают.

В Тульском регионе существует два вида борщевика Сосновского. При этом только один из них является ядовитым и представляет собой опасность. Он отличается фиолетовыми волосками на стебле. Если ядовитый сок от этого растения попал на кожу — надо срочно, по мнению медиков, уйти в тень, желательно накрыть поврежденный участок тканью и немедленно отправиться к врачу. А в идеале — вообще держаться от него подальше.