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21 мая 11:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
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«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году

Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 21 мая. Компания «Газпром» сохраняет консервативный прогноз в 175–183 млрд куб. м в год по объему экспорта газа в Европу в текущем году.

В то же время российский поставщик рассчитывает на «приятные сюрпризы», связанные с восстановлением европейской экономики, заявила на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Выходим на нормальный режим поставок, на восстановление европейской экономики, и, конечно, я рассчитываю, у нас будут некоторые приятные сюрпризы», — заявила Бурмистрова.

Зампред правления компании также высоко оценила перспективы роста поставок в Турцию: по ее словам, продажа голубого топлива в эту страну является конкурентоспособной.

Транзит российского газа постепенно уходит из ГТС Украины, «Газпром» находит новые пути поставок голубого топлива европейским потребителям, сообщалось ранее.

Газпром турция газ прогноз европа поставки газа бурмистрова
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