«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году

Санкт-Петербург, 21 мая. Компания «Газпром» сохраняет консервативный прогноз в 175–183 млрд куб. м в год по объему экспорта газа в Европу в текущем году.

В то же время российский поставщик рассчитывает на «приятные сюрпризы», связанные с восстановлением европейской экономики, заявила на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Выходим на нормальный режим поставок, на восстановление европейской экономики, и, конечно, я рассчитываю, у нас будут некоторые приятные сюрпризы», — заявила Бурмистрова.

Зампред правления компании также высоко оценила перспективы роста поставок в Турцию: по ее словам, продажа голубого топлива в эту страну является конкурентоспособной.

Транзит российского газа постепенно уходит из ГТС Украины, «Газпром» находит новые пути поставок голубого топлива европейским потребителям, сообщалось ранее.