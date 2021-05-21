ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье

Пермь, 21 мая. История с нападением лицеиста на учителя физики в Пермском крае обрастает новыми подробностями. ФАН получил фотографии с места происшествия.

Первые фотографии с места нападения лицеиста на педагога в Березниках оказались в распоряжении корреспондентов ФАН. Напомним, что 16-летний подросток пришел в лицей с ножом и ранил учительницу физики в шею.

Юношу задержали сотрудники правоохранительных органов. Родители мальчика сейчас отдыхают в Сочи, следователям удалось пообщаться только с дедушкой молодого преступника.

Ранее сообщалось, что пострадавшая учительница была доставлена в ГБУ здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича». Отмечается, что жительница Прикамья потеряла много крови из-за ранения в шею.