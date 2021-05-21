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11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
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Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями

Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
army.mod.uk  /  Crown copyright

Тапа, 21 мая. Военнослужащие британской армии в Эстонии, призванные защищать местных жителей от мифической агрессии РФ, применяют к эстонцам рукоприкладство.

Западная пропаганда давно объясняет эстонцам необходимость наличия иностранных войск НАТО на их земле необходимостью защиты от мифической «агрессии РФ». Однако местное население пока наблюдает агрессию только со стороны солдат из армий стран Запада. Ярким примером тому может служить материал ИА BALTNEWS, где было рассказано, как британских солдат из эстонского города Тапа одолела тоска во время долгого ожидания потенциального противника, который никак не желает нападать. В итоге скучающие в Эстонии британские солдаты предаются пьянству и устраивают драки с местными жителями.

BALTNEWS указывает на пример того, как британские солдаты воюют в эстонских пабах и с местными девушками, описанный в местном издании Virumaa Teataja. Источник сообщает, что в тапаском кафе произошел конфликт с участием «неких дам», в результате которого «британские военнослужащие не только местным парням, но и им объясняли посредством рукоприкладства, как аборигенам нужно вести себя с иностранными солдатами». В итоге на этом примере можно наблюдать, как скучающие без дела британские солдаты начинают воевать в эстонских пабах не только с местными парнями, но и с их девушками.

«Аполитичные жители эстонского города Тапа жалуются на поведение и пьянство британских солдат, которые находятся в Эстонии с благородной миссией ее защиты от «агрессивной России», — сообщили в BALTNEWS, подводя итоги миссии солдат НАТО по «защите» Прибалтики от РФ.

Ранее сообщалось, что иностранные солдаты НАТО проявляют вседозволенность в Прибалтике и чувствуют себя там как хозяева.

эстония драка армия Великоритания
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