Тапа, 21 мая. Военнослужащие британской армии в Эстонии, призванные защищать местных жителей от мифической агрессии РФ, применяют к эстонцам рукоприкладство.

Западная пропаганда давно объясняет эстонцам необходимость наличия иностранных войск НАТО на их земле необходимостью защиты от мифической «агрессии РФ». Однако местное население пока наблюдает агрессию только со стороны солдат из армий стран Запада. Ярким примером тому может служить материал ИА BALTNEWS, где было рассказано, как британских солдат из эстонского города Тапа одолела тоска во время долгого ожидания потенциального противника, который никак не желает нападать. В итоге скучающие в Эстонии британские солдаты предаются пьянству и устраивают драки с местными жителями.

BALTNEWS указывает на пример того, как британские солдаты воюют в эстонских пабах и с местными девушками, описанный в местном издании Virumaa Teataja. Источник сообщает, что в тапаском кафе произошел конфликт с участием «неких дам», в результате которого «британские военнослужащие не только местным парням, но и им объясняли посредством рукоприкладства, как аборигенам нужно вести себя с иностранными солдатами». В итоге на этом примере можно наблюдать, как скучающие без дела британские солдаты начинают воевать в эстонских пабах не только с местными парнями, но и с их девушками.

«Аполитичные жители эстонского города Тапа жалуются на поведение и пьянство британских солдат, которые находятся в Эстонии с благородной миссией ее защиты от «агрессивной России», — сообщили в BALTNEWS, подводя итоги миссии солдат НАТО по «защите» Прибалтики от РФ.

Ранее сообщалось, что иностранные солдаты НАТО проявляют вседозволенность в Прибалтике и чувствуют себя там как хозяева.